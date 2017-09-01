湖北省卒中学会成立大会暨第四届长江卒中高峰论坛

核心提示：本次会议由湖北省预防医学会和湖北省卒中学会联合主办，将邀请神经外科、神经内科、神经重症、基础研究等领域的国内外知名专家，围绕脑血管病以及抑郁焦虑、头晕、头痛等相关疾病的前沿进展、诊疗规范与实践等方面进行多学科深入探讨，加强各学科之间研究成果、临床经验的分享交流，促进脑血管疾病及相关疾病领域的学科发展。

2017年6月18日，湖北省卒中学会第一届一次会员代表大会在武汉顺利召开。来自全省神经内外科、心血管内外科、急诊科、血管外科、介入科、影像科、内分泌科等多学科300余名专家齐聚武汉，共同商讨并选举成立了湖北省卒中学会理事会。为进一步加强各相关学术领域的沟通与交流，兹定于2017年10月13日-15日在武汉召开第四届长江卒中论坛。

本次会议由湖北省预防医学会和湖北省卒中学会联合主办，将邀请神经外科、神经内科、神经重症、基础研究等领域的国内外知名专家，围绕脑血管病以及抑郁焦虑、头晕、头痛等相关疾病的前沿进展、诊疗规范与实践等方面进行多学科深入探讨，加强各学科之间研究成果、临床经验的分享交流，促进脑血管疾病及相关疾病领域的学科发展。

在此，谨代表第四届长江卒中论坛组委会，诚邀您届时与会，分享交流研究成果与临床经验，携手共同为华中地区卒中领域的发展贡献力量。

会议地点：武汉新世界酒店（湖北省武汉市硚口区解放大道630号）

会议时间：2017年10月13-15日

学分类型：参会者可获得国家I类学分6分。

大会主席：胡波

2017年7月