39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 行业峰会 > 学术会议 > 正文
综合
问医生

湖北省卒中学会成立大会暨第四届长江卒中高峰论坛

新闻文章排行榜
2017-09-1939健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：本次会议由湖北省预防医学会和湖北省卒中学会联合主办，将邀请神经外科、神经内科、神经重症、基础研究等领域的国内外知名专家，围绕脑血管病以及抑郁焦虑、头晕、头痛等相关疾病的前沿进展、诊疗规范与实践等方面进行多学科深入探讨，加强各学科之间研究成果、临床经验的分享交流，促进脑血管疾病及相关疾病领域的学科发展。

　　2017年6月18日，湖北省卒中学会第一届一次会员代表大会在武汉顺利召开。来自全省神经内外科、心血管内外科、急诊科、血管外科、介入科、影像科、内分泌科等多学科300余名专家齐聚武汉，共同商讨并选举成立了湖北省卒中学会理事会。为进一步加强各相关学术领域的沟通与交流，兹定于2017年10月13日-15日在武汉召开第四届长江卒中论坛。

长江论坛主形象最终版

　　本次会议由湖北省预防医学会和湖北省卒中学会联合主办，将邀请神经外科、神经内科、神经重症、基础研究等领域的国内外知名专家，围绕脑血管病以及抑郁焦虑、头晕、头痛等相关疾病的前沿进展、诊疗规范与实践等方面进行多学科深入探讨，加强各学科之间研究成果、临床经验的分享交流，促进脑血管疾病及相关疾病领域的学科发展。

　　在此，谨代表第四届长江卒中论坛组委会，诚邀您届时与会，分享交流研究成果与临床经验，携手共同为华中地区卒中领域的发展贡献力量。

　　会议地点：武汉新世界酒店（湖北省武汉市硚口区解放大道630号）

　　会议时间：2017年10月13-15日

　　学分类型：参会者可获得国家I类学分6分。

　　大会主席：胡波

　　2017年7月

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

孕妇坠楼事件医院两人停职

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈