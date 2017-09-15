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成年萨摩耶两天不拉屎，萨摩耶不拉屎

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2017-09-15
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　　成年的萨摩耶应该养成了规律的排便习惯，通常狗狗在进食后的半小时内都会有排泄需求，如果狗狗一天喂食两到三次，那么它便便的次数就是两到三次为正常。因此，萨摩耶两天都没有拉屎的话，那么毫无疑问的是狗狗便秘了。

　　一般健康的狗狗在进食后，会在半个小时左右就有排泄需求，而排泄的间隔一般在8至28小时左右，否则就可以看作是便秘了。这是由于肠管运动障碍和分泌紊乱，肠内容物停滞、变干，而使肠道不完全或完全阻塞。

　　治疗狗狗便秘的办法

　　1、注意饮食

　　尽量让萨摩耶加少吃动物内脏，也要少吃肉，还要常常更换不同牌子的狗粮。多喝水，多吃点植物纤维丰富的蔬果。除此以外，有必要给萨摩耶服用“汪想酵素菌”，搭配蜂蜜水服用，效果佳，一方面促动肠道蠕动，另一方面润肠通便，让狗狗顺利排便。

　　2、留意体态重量

　　要多加留心萨摩耶的身材变化，只要略微有肥胖情况，就要加大运动量，帮助增加消耗热量。另外，还要少啃食些家畜的骨头，否则粪便会比较干燥。

　　3、要适应新环境

　　若是要带萨摩耶去旅游或到新的空间环境，尽量能多加休息，或者给予安抚与沟通;在狗狗解便时，不要让人打扰它，尽量让周遭环境维持安静状态。

　　如果萨摩耶便秘比较严重，用上述方法不能奏效时，应及时带狗狗去正规的宠物医院进行外科手术，取出硬结的粪便。在此，个人还想强调一点，不要随意给狗狗用人的药物，特别是开塞露和泻药，弄不好只会伤害狗狗的健康。所以想要狗狗能健健康康的成长，那么在日常生活中就要有一个正确的喂养方式。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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