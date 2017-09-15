婴幼儿奶粉注册制 或成米拉山奶粉契机

被称之为史上最严奶粉新政的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，已经实施了一年多，明确规定婴幼儿配方奶粉的产品配方必须通过相关部门的注册后才能生产进口。这也就意味着，2018年1月1日起，未取得注册的品牌不得进口国内市场。

在新政实施前，整个婴幼儿奶粉市场可谓是乱象丛生，不利于婴幼儿配方奶粉行业的健康发展，此次奶粉新政的实施加速了乳业行业的洗牌，将有效地削减低劣产能。据不完全统计，当不符合要求的品牌被清理后，将有百亿市场份额被腾出，这给了兢兢业业做奶粉的企业极大的发展空间，德国原装进口米拉山奶粉将会成为其中一个受益者。

作为德国进口奶粉中的重要成员，米拉山奶粉几十年来始终坚持高品质路线，不仅进口中国，同时在欧洲十多个国家有销售，深受国内外妈妈的信赖，被誉为德国“国民奶粉”。

米拉山极其注重奶源品质，从喂养、原奶、检验的每一个细节，都符合国际一流水准。米拉山奶粉在阿尔卑斯山拥有自己的牧场，那里气候湿润，日照充足，降雨量适中，为牧草的生长提供了天然优越的条件，所喂养的奶牛体型健壮，产奶量大，抵抗力高，牛奶品质上乘，营养丰富。

在奶粉生产方面，米拉山奶粉的生产技术得到了严谨的德国人的认可，从原料到灌装，再到包装成品经过多项检测，不添加任何化学添加剂和基因改造成分，符合欧盟卫生标准，从而确保奶粉的卓越品质。

在营养配比方面，专为早产儿以及消化系统发育不完善的新生儿设计，PRE产品中乳清蛋白含量高达80%，营养丰富，有助于消化。此外，出口到中国的奶粉还特别结合中国宝宝生理特点，根据0-3岁婴幼儿不同生长阶段的营养摄取和饮食要求，寻找以纯天然原料为基础的婴幼儿健康食品，满足不同宝宝需求，帮助中国宝宝健康快乐成长。

相信米拉山奶粉一定会在最严奶粉新政的考核浪潮中屹立不倒，并获得极大的发展机会，得到中国妈妈的认可与信赖。

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