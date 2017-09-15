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德牧幼犬大便有点稀，3个月德牧拉肚子怎么办

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2017-09-15
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　　由于3个月的德牧狗狗年纪小，而幼犬是不知道温饱的，给多吃就会吃多少，往往这很容易导致狗狗拉肚子。当然，狗狗出现拉稀的情况，并不一定是因为吃得太多的缘故，这就需要主人们认真仔细的观察了，找出是哪种原因造成德牧幼犬大便有点稀的。

　　一、吃得太多而消化不良

　　平时喂德牧吃东西一定要有规律，不要放满满一碗的狗粮任它吃，还有就是3个月以下的狗狗不能进食太多的肉类和罐头，这一类食物含油量太高，狗狗不容易消化吸收，从而造成消化不良。对此，建议主人先将狗狗禁食24个小时，期间多喂水;禁食结束后尽量给狗狗喂食一些小米肉末粥，如果在粥里加入汪想益生菌能更好地促进肠胃消化，有助于止泻。

　　二、着凉感冒造成的拉稀

　　当德牧狗狗着凉了，或者感冒了都会导致出现拉稀的症状。所以，应该观察看看狗狗除了拉稀外，还有没有打喷嚏、咳嗽、流鼻涕等感冒症状。如果有，请及时给狗狗保暖，尽量给狗狗服用感冒冲剂和汪想感咳灵。一般好好休养几天便可治好，如若不然则需要带去宠物医院就诊治疗。

　　三、感染狗瘟和细小的拉稀

　　狗瘟的表现症状为发烧、拉稀、精神严重萎靡。并且前期会反复出现拉稀、发烧的情况。还有细小的主要表现症状为前期拉稀，并伴随着呕吐，食欲和精神不振。中期出现呕吐胃黏膜、排泄物成水状。后期呕吐物更加粘化，排泄物恶臭，并且出现不定时大小便失禁的情况。对于这两种情况造成的拉稀，在家是没有专门的治疗药物的，请及时带狗狗到宠物医院治疗，免得耽误了治疗时机。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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