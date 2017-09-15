39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 企业动向 > 信息导航 > 正文
综合
问医生

两个月的小猫感冒了，2个月小猫感冒吃几天药

新闻文章排行榜
2017-09-15
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　两个月的小猫咪都还没有断奶呢，身体的抵抗力是很差的哦，如果家长不注意护理的话，猫咪是很容易感冒的。这时的猫咪还太小了，是不能轻易给它打针的，而且给猫咪吃的药要非常谨慎，不能随意给猫咪吃人用感冒药。那么，该如何治疗小猫咪的感冒呢?

　　一、保持环境温暖无风

　　给猫咪待在温暖的房间里，不要让猫咪到有风的地方，也不要让猫咪接触凉凉的地板，夜里气温比较低，晚上要让猫咪睡在温暖的猫窝或毯子里。睡觉前也要注意检查猫咪有没有回到房间里，以免猫咪露宿街头再次着凉。期间尽量先不要给猫咪洗澡，以免毛发不吹干又着凉了。

　　二、吃猫咪专用感冒用品

　　猫咪也是有专门的感冒用品的，此类药物最适合猫咪的体质，比如家趣喵胺，按使用说明服用即可，有的猫咪感冒会有咳嗽的症状，可以给猫咪服用枇杷糖浆止咳。猫咪感冒一般都会拉稀，那是因为猫咪生病期间会引起肠道功能紊乱，所以可以给猫咪服用喵想益生菌调理肠道。

　　三、补充营养增强抵抗力

　　由于猫咪还小，只能喝奶粉，其他有营养的食物暂时还不能吃，所以，可以给猫咪吃猫用的营养粉或营养膏，补充较全面的营养，通过饮食慢慢增加猫咪的抵抗力。

　　一般普通的感冒，主人精心护理后，1周内就能治好了，抵抗力好的猫咪，几天内就能自愈感冒，不需要吃药的。所以说，给猫咪增强抵抗力是很重要的哦，猫咪抵抗力强了就不容易生病了。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

孕妇坠楼事件医院两人停职

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈