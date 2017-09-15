两个月的小猫感冒了，2个月小猫感冒吃几天药

两个月的小猫咪都还没有断奶呢，身体的抵抗力是很差的哦，如果家长不注意护理的话，猫咪是很容易感冒的。这时的猫咪还太小了，是不能轻易给它打针的，而且给猫咪吃的药要非常谨慎，不能随意给猫咪吃人用感冒药。那么，该如何治疗小猫咪的感冒呢?

一、保持环境温暖无风

给猫咪待在温暖的房间里，不要让猫咪到有风的地方，也不要让猫咪接触凉凉的地板，夜里气温比较低，晚上要让猫咪睡在温暖的猫窝或毯子里。睡觉前也要注意检查猫咪有没有回到房间里，以免猫咪露宿街头再次着凉。期间尽量先不要给猫咪洗澡，以免毛发不吹干又着凉了。

二、吃猫咪专用感冒用品

猫咪也是有专门的感冒用品的，此类药物最适合猫咪的体质，比如家趣喵胺，按使用说明服用即可，有的猫咪感冒会有咳嗽的症状，可以给猫咪服用枇杷糖浆止咳。猫咪感冒一般都会拉稀，那是因为猫咪生病期间会引起肠道功能紊乱，所以可以给猫咪服用喵想益生菌调理肠道。

三、补充营养增强抵抗力

由于猫咪还小，只能喝奶粉，其他有营养的食物暂时还不能吃，所以，可以给猫咪吃猫用的营养粉或营养膏，补充较全面的营养，通过饮食慢慢增加猫咪的抵抗力。

一般普通的感冒，主人精心护理后，1周内就能治好了，抵抗力好的猫咪，几天内就能自愈感冒，不需要吃药的。所以说，给猫咪增强抵抗力是很重要的哦，猫咪抵抗力强了就不容易生病了。

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