第十届首都急危重症医学高峰论坛（CFECCM）在京开幕

核心提示：第十届首都急危重症医学高峰论坛（CFECCM）于8月25－27日在北京国际会议中心隆重召开，本届大会由首都医科大学急诊医学系所属32家医院及国家卫计委中日医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院、北京积水潭医院、北京泰康燕园康复医院、北京朝阳中西医结合急诊抢救中心和北京朝阳急诊抢救中心共同主办；中华医学会北京分会、北京市李桓英医学基金会联合主办。

第十届首都急危重症医学高峰论坛（CFECCM）于8月25-27日在北京国际会议中心隆重召开，本届大会由首都医科大学急诊医学系所属32家医院及国家卫计委中日医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院、北京积水潭医院、北京泰康燕园康复医院、北京朝阳中西医结合急诊抢救中心和北京朝阳急诊抢救中心共同主办；中华医学会北京分会、北京市李桓英医学基金会联合主办。

大会开幕式，由首都医科大学急诊医学系副主任谢苗荣教授担任开幕式主持人，对与会的领导、专家、媒体朋友表示欢迎与感谢。首医大急诊医学系主任李春盛教授、北京市卫生计生委科教处处长宋玫处长、首都医科大学副校长管仲军教授发表致辞。首都医科大学急诊医学系主任李春盛教授做《参附注射液科研成果》的报告，讲解了十余年对参附注射液在心肺复苏领域的科研思路和成果。北京大学国家发展研究院学术委员会主席刘国恩教授总结了心肺复苏的研究历程。

首都医科大学副校长管仲军教授、首都医科大学急诊医学系主任李春盛教授为海外嘉宾赠送大会纪念品



据了解，会议共设一个主会场及17个专题分论坛及三场workshop，共137个专题报告。8月26日7个专题分论坛二场workshop，8月27日10个专题分论坛一场workshop。

大会共有来自美国、新加坡、香港、台湾及全国170位知名专家教授，有来自全国各地共2705人参会。让我们共同期待明年2018年8月24-26日的“第十一届首都急危重症医学高峰论坛”为急诊领域的品牌学术盛宴继续努力！