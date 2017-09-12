西安城墙马拉松，老字号广誉远惊现古今穿越奇景

9月10日，西安城墙国际马拉松——城墙上的马拉松，已在一片沸腾声中结束。有报道称本次马拉松赛事吸引了3000名跑步爱好者。事实上，虽然本次参赛名额仅限3000人，但比赛现场被吸引的，远远不止这个数字。只因本届的马拉松赛场上，出现了罕见的一幕。始于嘉靖年间的476年国药老字号广誉远带来了一群特殊的朋友。

穿越美女齐聚西安马拉松广誉远展位

弱质芊芊的林黛玉，有“沉鱼落雁”之称的西施、昭君，才貌双绝的李师师，楚楚动人的陈圆圆，甚至七十多岁的慈禧太后等大量中国古代美女纷纷出现在了马拉松的赛场上，成为本届西安城墙国际马拉松上一道靓丽的风景线。不仅如此，作为本届马拉松的赞助商，广誉远国药还为赛事准备了大量的女性滋补上品定坤丹，助力女性跑者们‘气血充足，畅跑自如’。让女性在这个男女混跑的小赛道、大时代里，也能跑出不输男人的气势和胆量。广誉远国药不但关心广大社会跑者，还与怡康大药房、众信大药房、众友健康大药房、同仁堂健康大药房组成欢乐跑团，让乐享健康的个人及企业都能参与到这项体育赛事中来。

广誉远定坤丹健康跑团

其实，始于清代乾隆年间的广誉远定坤丹与广大女性结缘已有近三百年历史。据史料记载，清朝末年，八国联军入侵北京城，慈禧太后仓皇西行避乱之时，途中妇科疾病复发，疼痛难忍，行至太谷县，幸得太谷县令进奉的两粒定坤丹方才消除疼痛。后慈禧太后感念定坤丹药效神奇，御笔亲题“平安富贵”匾额，使其百年流芳。

慈禧为定坤丹亲题“平安富贵”匾

三百年后的今天，定坤丹基于确切的产品功效已成为百姓们家喻户晓的滋补药品。走近西安城墙国际马拉松现场，广誉远国药展位早已被围的水泄不通。无论是传承五百年的历史故事，还是非遗的炮制工艺，都成为马拉松现场被热议的话题。

外国友人现场品尝定坤丹

除此之外，广誉远还为西安“城墙马”的跑者们提供了众多气血能量包，以及贴心地赛前指导，帮跑者们规避运动损伤，让马拉松跑者们爱不释手。

马拉松参与者现场领取定坤丹气血能量包

对于为何接连赞助马拉松赛事，广誉远国药相关负责人表示，“运动+滋补”的健康养生理念是我们一直倡导的生活方式。随着当今女性对身心健康的重视和马拉松运动的兴起，越来越多的女性希望通过运动，尤其是像马拉松这样集耐力和勇气于一身的运动方式来保持良好的健康状态。这正是广誉远青睐于马拉松这项体育赛事的原因。

广誉远陕西总经理李建英(左一)接受马拉松主办方授牌

本届西安国际马拉松的举办无疑是成功的。作为中医药领军企业，关爱全民健康是广誉远国药义不容辞的责任。未来，广誉远会继续发扬老字号精神，携手行业力量，更加体系化、多元化的传播健康向上的生活理念，向全民健康的伟大理想继续迈进。

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