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济南血液病医院举办爱国卫生月义诊活动

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2017-09-12
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　　2017年4月是第28个全国爱国卫生月，今年的活动主题是“灭蚊防病健康你我”。为响应国家号召，济南市历城区卫生局组织本次宣传活动，旨在增强人们对灭蚊防病的意识。济南血液病医院作为重点血液病专科医院，也积极参与到其中，围绕这一主题展开义诊活动。

　　4月9日上午，义诊地点位于济南市历城区洪家楼广场，我院资深血液病专家李文雨、洪思存等带领相关医护人员参与义诊活动。义诊期间，我院积极给前来咨询的人们称量体重、测量血压等，并对人们提出的各种问题给予详细解答。

　　济南血液病医院李文雨称，蚊虫叮咬最主要的传播途径就是血液，每年都会有很多人因为蚊虫叮咬被传染上各种疾病。现在即将进入夏季，由于气温的不断回升，蚊虫传播疾病发生的风险也就在不断增加。如果真的不幸染上此类疾病，请不要惊慌，冷静对待，及时到医院进行治疗。

　　济南血液病医院是一所经山东部门批准创办的治疗血液病的专科医院，精通血液病疑难病种近30余种。多年发展历程中，医院始终坚持“以患者为中心”的服务理念，同时作为新农定点医院，严格执行国家标准收费，确保价格公开、透明，实现“药品低利润”，坚决拒绝乱收费、乱开药现象，让患者能更方便地享受到医院的人性化服务。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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