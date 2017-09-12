第二届国际预防医疗联盟大会在京举行

9月8日，“第二届国际预防医疗联盟大会暨腾湃北京国贸国际医学中心开业典礼”在北京举行。本次大会由中华预防医学会、清华大学社会科学学院健康产业与管理研究中心、中国社会福利基金会等单位主办，腾湃健康产业集团承办，以“发展预防医疗体系，推动健康中国建设”为主题。卫生与计划生育委员会相关领导，全国卫生产业企业管理协会领导，健康医疗产业领域的企业代表以及国内外预防医疗领域的专家学者六百余人参加了会议。会议围绕预防医疗发展中的制度设计、学术研究的新进展、相关产业的新动态、TE-PEMIC慢病绿色预防医疗体系的技术发展等话题展开了深入探讨，形成了一系列重要共识。

中华预防医学会会长、中国工程院院士王陇德教授高度肯定预防医疗的重要意义。

中华预防医学会会长、中国工程院院士王陇德教授从广度、高度、精度三个层面高度肯定了预防医疗的重要意义。他指出，从广度上来讲，随着人们生活压力的增加和生活环境的恶化，各类慢性病已成为威胁人们生命安全的头号杀手，如何防控慢病，真正做到防患于未然成为现阶段人民健康的普遍需求。从高度上来讲，党和国家高度重视人民群众的生命健康，目前已经出台了一系列方针政策，明确将发展预防医学作为实现“健康中国”战略的一部分。从精度上讲，预防医疗可以实现“三级预防”，可以有针对性的对相关疾病进行防治，促成慢性疾病治理进入“精准医疗”时代。他进一步指出，当前预防医疗的发展还处于方兴未艾的阶段，腾湃健康产业集团把握了预防医疗发展的良好机会，在产业缔造和技术创新方面迈出了较大步伐，认为TE-PEMIC慢病绿色预防医疗体系逐步得到业界认可，以及符合国家有关技术标准的“血液双膜靶向排毒技术”在临床应用上取得了明显成效，值得高度肯定与赞扬。

腾湃健康产业集团董事长郑静芬做主题发言。

腾湃健康产业集团董事长郑静芬女士在发言中说，作为一家以预防医疗为主营业务，集产、学、研为一体的高科技领军企业，始终抓住天时地利人和，占领预防医疗领域的制高点，布局预防医疗大产业，在预防医疗理论和学科体系建设、预防医疗先进技术应用、预防医疗产业发展方面腾湃始终处于全国领先地位。近年来，腾湃健康产业集团布局预防医院体系，先后成立广东狮子湖国际医学中心、腾湃北京国贸国际医学中心、腾湃杭州千岛湖国际医学中心等预防医疗服务平台。通过与北京协和医院、北京天坛医院、安贞医院、德国INUS国际医学中心、美国哈佛大学医学院等国内外医疗机构与专家合作，创立了TE-PEMIC慢病绿色预防医疗体系并开展细胞疗法等生物医学技术，为客户提供精准预防医疗服务，极大降低了多种慢性疾病风险。未来集团还将坚持“开放、创新、融合”预防医疗体系建设理念，依托“互联网/人工智能+预防医疗”的新手段，实现预防医疗服务重心下移和资源下沉，使得更多基层群众能享受到与国际最前沿技术无缝连接的预防医疗服务。

国家卫计委医药卫生科技发展研究中心副主任代涛、中国科学院院士王福生教授、清华大学临床医学院与精准医学研究院常务副院长徐沪济教授、广东靶向肿瘤干预与防控研究院副院长傅世林及来自德国、西班牙、日本等国的数位专家做了主题发言。各位专家分别展示了预防医学发展的新成果，探讨了学科建设的平台问题与方向问题。其中，主题发言环节的一大亮点是由法国著名调研机构益普索(IPSOS)负责编写的《中国成人健康管理白皮书》的发布。该白皮书通过对中国成人的健康现状、日常调理和规划、健康的高端消费等方面的大数据汇总分析，勾勒了中国人当前健康管理的现状及其存在的问题，对大健康产业发展具有重要的指导意义。

隆重的揭牌仪式。

会上，还举行了腾湃北京国贸国际医学中心揭牌仪式，据介绍，该中心是腾湃健康产业集团在国内投资的第二家从事预防医疗的专业医院，承担着支撑学科建设、培养预防医疗人才、协调产业链条、服务精准预防的战略目标和使命,也将成为华北地区以预防医疗为基础的高端圈层交流平台。

大会还举办了全国卫生产业企业管理协会预防医疗分会的成立仪式。据悉，国际预防医疗大会是目前我国预防医疗行业最具权威性和影响力的年度盛会，该会议旨在为全球致力于预防医疗的专家学者提供一个良好交流平台，促进预防医疗领域的产、学、研一体化发展，共享全球医疗资源、技术、服务，构建国际预防医疗新格局。

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