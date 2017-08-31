首届中俄(国际)百岁工程善行天下健步走活动在哈启动

布市市长瓦莲金娜·佳丽塔与百岁集团主席姜峰亲切交流并合影留念

8月23日，俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市市长瓦莲金娜·佳丽塔亲赴哈尔滨，对首届中俄(国际)百岁工程善行天下健步走大型公益活动，与中联百岁工程健康管理集团主席姜峰进行会晤。并表示很高兴来到中国参加此次盛大活动，也非常荣幸今天能与姜峰主席一起交流。希望姜主席有机会可以去俄罗斯看看，早日将善行天下健步走的活动带进俄罗斯，让俄罗斯人民和中国人民一起享受健康人生，同时也希望未来能有更多的机会与姜主席有其他方面的合作。中俄两国人民的友谊在日益加强，经济、贸易、文化交流也越来越频繁，相信以后中俄两国的友谊一定会在两国人民友好的交往中更加的坚固，同时，也预祝本次活动圆满成功。

8月26日下午1点30分，“百岁健步走，走出健康来”，首届中俄(国际)百岁工程善行天下健步走大型公益活动，暨百岁工程(国际)健康俱乐部启动仪式在美丽的冰城哈尔滨成功启动，百岁希望工程管理集团主席姜峰，百岁工程(国际)健康俱乐部主席李恒亮，俄罗斯《久盖尔腾》阿穆尔州北方少数民族歌舞团团长吉玛菲耶娃·耶列娜，善行天下健步走组委会秘书长关强，百岁工程(国际)健康俱乐部秘书长张学坤，以及哈尔滨市民间文化艺术交流促进会会长金德生出席了本次启动仪式。

中联百岁工程健康管理集团主席姜峰与会并致开幕词

在启动仪式现场，中联百岁工程管理集团主席姜峰与会并致辞。他表示很高兴参加本次首届中俄(国际)百岁工程善行天下健步走大型公益活动的启动仪式。21世纪以来，中国出现了三个变化：一是国民经济迅猛发展，国家迅速崛起日益强大，开始走向世界强国之列;二是迎来了人口老龄化的高峰，步入老龄化国家的行列。人口老龄化的快速到来，不仅加剧了国民经济发展负担，而且孕育了诸多的社会问题。三是慢病呈现“井喷”，严重威胁着中华民族的健康素质，影响中国人的体魄和健康寿命。对中华民族而言，健康民生已经不单单是一个人或是一个家庭的期盼，而是事关民族兴亡的国家大计。为此，党和政府提出了积极老龄化的发展战略，并且采取了一系列积极措施。 2008年，全国多家涉老机构及权威媒体共同倡议发起了全国百岁希望工程，以促进民族健康发展为己任、以“国民健康、和谐百岁”为宗旨的伟大事业从此揭开了崭新的篇章。

全国百岁希望工程的发起就是为了让更多的中老年人拥有真正的健康长寿而组建的社会公益平台。为了履行这一使命，多年来百岁希望工程管理集团的全体员工一直兢兢业业，努力拼搏，把百岁打造成一家以促进民族健康发展为己任、以“国民健康、和谐百岁”为宗旨，以健康产业为核心，医养结合为一体的良心企业，从公司的单一运作到整体力量的聚合，百岁希望工程走过了十载的辉煌历程，赢得了广大消费者和经销商的信赖，也为集团自身的发展增添了巨大的活力。百岁希望工程的建立，受到了党和政府的高度重视。也吸引了国内外诸多医学专家学者投身其中，这是百岁人坚持不懈，努力奋斗才取得的成就，是百岁工程管理集团诚信待人，诚信做事才获取的信任。

近年来，随着普惠思想的提出，百岁希望工程管理集团紧跟主席的脚步，学习普惠思想，推进普惠事业，高举“普惠公益”的旗帜，踊跃履行社会责任，先后推出了“百岁健康快车行动”“感恩我们要行动”、3113大学生公益创业行动;“健康快车进社区大型公益活动”;居家安全阳光行动、信息化助老行动、道家养生文化暨科学普及中华行、国家健康促进项目暨科学补硒行动，爱晚行动，国家公众营养改善项目暨肠健康直通车行动等十几个大型公益活动和普惠公益产业项目，推广和普及了健康长寿科学知识，推动了各地老年健康产业蓬勃发展;同时也为许多医疗、养生、保健和功能食品企业搭建了公益服务平台，为中国普惠健康事业探索了一条全新的发展之路，为健康中国的伟大事业贡献应尽之力。

“不负众望、不辱使命”，这是我对百岁希望工程事业的庄严承诺，也是我对自身责任承担的基本要求，多年来我也一直以此为警，兢兢业业做好自己的本职工作，做好百岁的服务工作，争取让每一位顾客满意，未来我也将继续以此为准则，坚持以普惠健康为指导方针，做好百岁的普惠事业，让更多的老人享受到百岁的福祉。

百岁工程(国际)健康俱乐部主席李恒亮讲话

首届中俄(国际)百岁工程善行天下健步走大型公益活动承办单位，百岁工程(国际)健康俱乐部主席李恒亮与会并发表了重要讲话。他表示非常的荣幸能够来到美丽的哈尔滨参加这次的活动，随着中国老龄化问题的加剧，老年人的健康和养老也成为摆在国家、社会和每个家庭面前的重大社会问题，如何“提高中老年人的健康指数和幸福指数”，让社会的每一位老年人老有所依、老有所得、老有所享、老有所乐，成了全社会、全国、乃至全球共同面临的巨大难题。

为了全面贯彻落实国家的政策精神，深入贯彻精神和治国理政新理念、新思想、新战略，认真落实党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持党委领导、政府主导、社会参与、全民行动，着力加强全社会积极应对人口老龄化的各方面工作，着力完善老龄政策制度，着力加强老年人民生保障和服务供给，着力发挥老年人积极作用，着力改善老龄事业发展和养老体系建设支撑条件，确保全体老年人共享全面建成小康社会新成果。深入贯彻“一带一路”互尊互信、合作共赢、文明互鉴的理念，积极倡导和践行“公益活动、企业社会责任、普惠发展、市场运作”的理念，让老年人晚年生活更加丰富多姿，更加开心快乐，我们特此成立了百岁工程国际健康俱乐部，把全民健身和公益捐赠结合起来，通过一列健康养生的方式，一系列全民健身的活动以及爱心捐赠的活动，增加老年人的生活乐趣，提高老年人的生活质量，锻炼老年人的身体素质，同时也是帮助偏远山区的贫困儿童，贫困家庭，为此我们特意举办了本次善行天下健步走的公益活动。健步走是一项以促进身心健康为目的、讲究姿势、速度和时间的一项步行运动，它行走的速度和运动量介于散步和竞走之间。在良好自然环境中结伴健步走，不仅锻炼了身体，还能欣赏自然美景，促进人际交流，陶冶身心。通过组织老年人及家人共同参与健步走活动，提升老年人的幸福指数，促进身心健康及家庭和谐。同时我们也将动员我们的爱心企业及俱乐部成员积极参与公益善举，为偏远山区的儿童捐赠健步走运动鞋。深入开展全民健身活动，唱响“健康中国”的主题。我们本次善行天下健步走的活动，将在全国各大城市陆续举行，希望所有的中老年朋友都能加入我们，参与我们的活动，也希望广大爱心企业也能积极参与我们的活动，为偏远山区的贫困儿童，贫困家庭做出一点贡献，圆他们一个共同的健康梦，中国梦。

百岁健康(国际)俱乐部向哈尔滨文化传承者赠送费健步鞋

启动仪式的最后，百岁工程(国际)健康俱乐部向参与本次活动表演的中国演员赠送了健步鞋，希望他们能够走出户外，去感受大自然的美丽，感受行走的力量，体验健康的人生。

脚穿健步鞋，秧歌扭起来

到此，本次首届中俄(国际)百岁工程善行天下健步走大型公益活动启动仪式完美落幕，随后，来自中俄两国的舞蹈演员，纷纷上台表演，“彩带舞”、“青春波尔卡”、“雪山姑娘”、“易杰里梅斯基依”等等，一支支精彩优美的舞蹈纷纷呈现在观众的眼前，来自中俄双方的代表演员，也纷纷换上健步鞋，跳起了具有中国民间特色的秧歌舞，来庆祝首届中俄(国际)百岁工程善行天下健步走大型公益活动，暨百岁工程(国际)健康俱乐部的启动，表达对百岁工程(国际)健康俱乐部的感谢以及对本次活动成功举办的祝贺。

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