百岁工程展风情，善行天下健步行

8月28日上午9点，百岁工程(国际)健康俱乐部带领中俄舞蹈团、艺术团成员一起齐聚哈尔滨俄罗斯风情小镇，进行健步走的活动。百岁工程(国际)健康俱乐部主席李恒亮，俄罗斯《久盖尔腾》阿穆尔州北方少数民族歌舞团团长吉玛菲耶娃·耶列娜，百岁工程(国际)健康俱乐部秘书长张学坤，新丝绸之路健康产业合作峰会秘书长、媒广人俱乐部主席王居顺，哈尔滨市民间文化艺术交流促进会会长金德生共同参与了本次活动。

俄罗斯舞蹈团穿上健步鞋跳起了独具民族特色的舞蹈

八月的哈尔滨，天气凉爽，风景宜人，在独具特色的俄罗斯风情小镇里，娜达莎大婶家、米尼阿久尔西餐厅等特色小屋错落有致，小镇里红花绿草，彩蝶纷飞，无不让人流连忘返，来自中俄舞蹈团、艺术团的成员们也纷纷穿上了百岁特制的体恤衫，换上了健步鞋，在小镇里开展了一场别开生面的竞走运动。

活动开始之前，百岁工程(国际)健康俱乐部主席李恒亮发表了重要讲话，他表示清晨的哈尔滨阳光明媚，气候宜人，我们选择在这个时候举办健步走的活动，就是希望大家能在一个舒适的环境中开展健步走活动，同时也是鼓励我们的中老年朋友，离开室内，走到户外，以郊游、散步的形式参与到我们的全民健身计划当中，形成全民健身的新时尚，带动众多压力下的中国家庭通过健步走的形式增进家庭成员间的身心亲密感，推动家人之间的健康管理，促进健康新生活方式的养成，让家庭生活迈向适应时代、和谐、健康的“新形态”，让我们广大的中老年朋友，能在这种郊游、交友的健步走活动中焕发中老年生活新生机。

随后，中俄舞蹈团、艺术团的成员们开始了健步走的活动，大家手拉着手，一路说说笑笑好不热闹，在这种温馨和谐的气氛下，中俄两国舞蹈团、艺术团成员们情不自禁的跳起了舞蹈，唱起了歌儿，朝鲜舞、藏族舞、还有独具风情的俄罗斯舞，无不让人拍手称赞，路过的群众纷纷驻足观看。

俄罗斯舞蹈团的演员们童心未泯展示自己的新鞋

俄罗斯《久盖尔腾》阿穆尔州北方少数民族歌舞团团长吉玛菲耶娃·耶列娜，在活动的最后针对这三天的活动发表了自己的感悟感言，她表示我们非常高兴能来到中国，这三天我们非常的开心，中国人民非常的友好，这三天我们见证了中俄两国的友好睦邻关系，见证了中俄两国共同合作，谋发展的决心，未来，希望我们艺术团也能与中国艺术团之间有更多合作，学习、交流的机会，同时也感谢这次活动的主办方百岁希望工程管理集团和全体工作人员的热情款待，也欢迎你们有机会能到俄罗斯来参观。

随后百岁工程(国际)健康俱乐部主席李恒亮，俱乐部秘书长张学坤，新丝绸之路健康产业合作峰会秘书长、媒广人俱乐部主席王居顺，哈尔滨市民间文化艺术交流促进会会长金德生与中俄两国舞蹈团、艺术团代表共同合影留念。到此，为期三天的首届中俄(国际)百岁工程善行天下健步走大型公益活动启动仪式正式圆满落幕。

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