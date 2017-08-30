《云麒原生态直播平台广州启动仪式》新闻发布会

百消丹药业集团重资打造的“云麒原生态直播平台广州启动会”，于2017年8月27日在广州珠江宾馆三楼多功能会议室《云麒原生态直播平台广州启动仪式》隆重举行。

百消丹董事长佘中生先生

百消丹集团南方公司总经理及云麒总经理毕馨文女士

百消丹集团南方公司董事马忠献先生、郑州巴马实业有限公司总经理何青女士

云麒商学院副院长王惠女士、云麒商学院产品部总监任意泉

广西巴马瑶台实业有限公司总经理李宏伟先生等领导嘉宾与来自广东省地区的600余名营销代表参加了本次启动会。

启动仪式上特别邀请到著名表演艺术家们带来精彩的演出：

《广州梦之韵艺术团》带来的产品秀《云麒秀-水墨兰亭》

《三八凤凰》带来的产品秀《茶艺表演》

《广东岭南风采艺术团》带来的产品秀《春江暖》

可爱的云麒宝宝带来的表演《快乐小猪》

《广州超越艺术团》带来的产品秀《幸福》

百消丹药业集团全资打造国内以原生态直播为主题的平台，开创中国原生态直播服务平台—云麒商城。产品源自百消丹集团四大生产基地，集团及旗下企业总占地面积2000余亩，总建筑面积达到40余万平方米，百消丹集保健食品、中药饮片、中药配方颗粒、药妆、健康品、巴马天然水、长寿食品、有机生态粮、酒类、消毒产品、电子产品、医疗器械等的研发、生产与销售为一体的大型健康产业集团，拥有原生态种植基地世界长寿之乡—广西巴马、河北安国、河南伏牛山药材种植三大种植基地。

云麒商城基于腾讯公司微信平台开发的一个手机端移动平台，经国家工商部门合法注册，并对经营范围严格审核、备案;微信钱包是第三方支付平台，腾讯对微信公众账号申请主体进行的主体合法性审核及相关权利资质的审核，每年腾讯及第三方都将对其资料进行严格审核。

云麒引领原生态健康饮用水及食品消费潮流，企业本着“商者无域、相融共生”的合作理念拥有超百万的养生机构、养生专家及个人用户入驻。凭借其强大研发团队、线上线下服务团队，推出巴马云天然饮用水及巴马雅拉原生态食品系列，拥有巴马原生态种植及观光旅游基地，为注重养生人群打造原生态的服务平台，立志成为全球原生态平台服务商，成为顾客购买原生态产品选择的平台，引领并创造了分享消费创业新模式!

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