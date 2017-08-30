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大佑生宝海参营养液受多家媒体联合报道

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2017-08-30
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　　近日，从中国科学院南海海洋研究所获悉，获国家科技进步二等奖的中国科学院南海海洋研究所“大佑生宝”科学家小组，采用蛋白酶解和分子量截取技术提取加勒比海野生海参干细胞肽，以帮助患者熬过痛苦的放化疗治疗过程。

　　近几十年，肿瘤的治疗取得巨大进展，但是放疗和化疗的毒副作用却依然是一把双刃剑，不仅摧毁病变组织，也会对病变组织周围的正常组织带来威胁。因此，科学界一直探寻降低放疗和化疗副作用的途径。

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　　据该项目负责人、中国科学院南海海洋研究所闻克威研究员介绍，化疗、放疗仍然是肿瘤治疗的“主流”，是被证明行之有效的治疗方法，特别是对放化疗敏感的肿瘤类型，如果因为害怕副作用就拒绝，太可惜了。

　　闻克威表示，该项目从海参里小分子萃取的9组海参干细胞肽，是激发机体免疫最主要和最有效的天然生物活性物质。实验表明，干细胞肽重塑造血干细胞DNA端粒，改善骨髓造血内环境，促使在放化疗的恶劣条件下也能恢复人体造血功能，自然提升白细胞指数;同时患者胃口改善、睡眠改善、患者精神状态和体力恢复。

　　据悉，这项作为中国科学院的重大科研课题，中科院南海海洋所联合中山大学、华南理工大学、广州中医药大学等高等学府和实验室，进行了长达10年的研究，共进行了上千次实验。广东岭南肝病研究所也证实，快速提升白细胞和血红细胞数量，可以与医学界公认最严苛的重组人粒细胞刺激因子媲美。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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