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吗丁啉什么时候吃？ 把握好用药时间好得快

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2017-08-30
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　　吗丁啉是一款人们耳熟能详的胃药，可以通过增强食道下端括约肌张力，协调胃窦-十二指肠运动，增强胃蠕动，促进胃排空，明显改善消化不良患者腹胀，腹部胀痛，嗳气等症状。吗丁啉的有效成分采用比利时进口，从包装到生产环境各个环节进行严格的质量把控。吗丁啉在国内已经上市快30年了，具有良好的获益风险比，深受广大消费者的好评。

　　然而，有不少患者并没有重视吗丁啉的用药时间，在胃部发生不舒服的时候随手把药拿来就吃。殊不知，用药时间很关键。因为药物的吸收收到很多因素的影响，比如胃内的食物、胃液等。同一种药物，使用同一剂量，在不同时间服用后产生的效果也是不同的。所以只有把握好用药时间才能有效并且迅速地治疗好病痛。那么吗丁啉什么时候吃呢?

　　建议患者在饭前15~30分钟口服吗丁啉。饭前空腹服药，可以减少胃内的食物、胃液等对药物吸收的影响。实验表明，吗丁啉空腹口服时，可以在服药后60分钟达到峰值血药浓度。也就是说，待到吃饭的时候，吗丁啉在体内的药物浓度已经达到有效浓度，可以发挥其相应的药理作用，促进胃肠道的蠕动，提高进餐后的胃动力作用，缓解功能性消化不良、饱胀等症状。饭前吃还有个好处是，能避免与其它就餐时或者餐后服用的药物同服，相互减弱其作用。

　　请大家重视用药时间，严格按照说明书或者医嘱来服用，把握好用药时间才能好得快!

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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