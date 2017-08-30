吗丁啉什么时候吃？ 把握好用药时间好得快

吗丁啉是一款人们耳熟能详的胃药，可以通过增强食道下端括约肌张力，协调胃窦-十二指肠运动，增强胃蠕动，促进胃排空，明显改善消化不良患者腹胀，腹部胀痛，嗳气等症状。吗丁啉的有效成分采用比利时进口，从包装到生产环境各个环节进行严格的质量把控。吗丁啉在国内已经上市快30年了，具有良好的获益风险比，深受广大消费者的好评。

然而，有不少患者并没有重视吗丁啉的用药时间，在胃部发生不舒服的时候随手把药拿来就吃。殊不知，用药时间很关键。因为药物的吸收收到很多因素的影响，比如胃内的食物、胃液等。同一种药物，使用同一剂量，在不同时间服用后产生的效果也是不同的。所以只有把握好用药时间才能有效并且迅速地治疗好病痛。那么吗丁啉什么时候吃呢?

建议患者在饭前15~30分钟口服吗丁啉。饭前空腹服药，可以减少胃内的食物、胃液等对药物吸收的影响。实验表明，吗丁啉空腹口服时，可以在服药后60分钟达到峰值血药浓度。也就是说，待到吃饭的时候，吗丁啉在体内的药物浓度已经达到有效浓度，可以发挥其相应的药理作用，促进胃肠道的蠕动，提高进餐后的胃动力作用，缓解功能性消化不良、饱胀等症状。饭前吃还有个好处是，能避免与其它就餐时或者餐后服用的药物同服，相互减弱其作用。

请大家重视用药时间，严格按照说明书或者医嘱来服用，把握好用药时间才能好得快!

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