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胃动力不足怎么调理？动力药吗丁啉告诉你

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2017-08-30
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　　胃大致位于腹腔左上方，与食管连接，可分为贲门、胃底、胃体、胃窦和幽门几个部分。贲门是胃的入口处，即胃与食管的连接处，可防止胃内容物向食管反流。幽门是胃的出口，即胃与十二指肠的连接处，幽门对胃内容物的排空和防止十二指肠内容物的反流有一定的作用。正常情况下，胃保持有规律收缩的推动，使胃内食物逐渐向十二指肠排空，这个过程称为胃排空。正常的胃排空时间大约是四小时左右，在吃完饭后四小时左右这些食物已经排空到十二指肠。

　　如果胃容纳及贮存食物的功能下降，不能在进食后正常舒张，也就是大家常说的胃动力不足时，就会出现饱胀感，通常还会伴有嗳气，腹胀，甚至恶心、呕吐等症状，其原因多是胃排空速度减慢，胃动力不足引起了一系列功能性消化不良的症状。胃动力不足影响人们身心健康，若不及时治疗，会导致生活质量严重下降。

　　那么胃动力不足怎么调理呢?首先，建议患者服用一些促进肠胃动力的药，比如常用的吗丁啉。吗丁啉可以通过增强食道下端括约肌张力，协调胃窦-十二指肠运动，增强胃蠕动，促进胃排空，明显改善消化不良患者腹胀，腹部胀痛，嗳气等症状。吗丁啉在国内已经上市快30年了，具有良好的获益风险比，深受广大消费者的好评。

　　另外，建议胃动力不足的患者在平时要多运动，必要的运动可以加强胃肠道的蠕动，有助于胃动力的恢复。养成良好的生活习惯以及调整自己的饮食问题等都对胃动力的调理有所帮助。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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