吗丁啉可以长期服用吗？ ——吗丁啉的合理使用

吗丁啉是治疗消化不良、腹胀、嗳气、恶心、呕吐、腹部胀痛等症状的常用药物。吗丁啉提出“胃动力”这一概念的胃肠用药。吗丁啉自1989年上市以来，已有将近30多年的历史，销量也一直很好，已成为市场中的翘楚。吗丁啉在消费者中也获得了良好的口碑，许多患者会将吗丁啉作为家中常备药品。那么，作为一款胃药，吗丁啉可以长期服用吗?今天，我们就来一起探讨下吗丁啉应该怎么服用?如何做到合理用药。

根据吗丁啉有效成分多潘立酮的药物代谢动力学来看，吗丁啉吸收快，发挥作用也迅速，空腹口服后在60分钟后可以达到血药浓度峰值，发挥增强胃蠕动、加速胃排空的作用。患者应当遵照医嘱或药品说明书上用药时间要求，在饭前15~30分钟服用，这样可以让药物充分吸收，以达到进餐后增加胃排空作用。

一般地，吗丁啉用药时间为一周，不能长期连续性服用，如果用药一周症状还为缓解的话，请及时去医院就诊，做全面的诊疗，以防耽误病情。综上，吗丁啉可以作为胃动力不足的患者家中常备的一款胃药，在发生胃部不适的时候来吃。患者也不要随意调整用量，请严格按照说明书或者或者医师药师的要求来服用。

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