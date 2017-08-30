吗丁啉的功效与作用详解

吗丁啉是一款胃肠促动力药，也是很多家庭常备的胃药，吗丁啉不易透过血脑屏障，对脑内多巴胺受体几乎没有影响，因此它不产生中枢神经系统的副作用，不良反应发生率极低。吗丁啉具有良好的性价比，价格低廉，日均用药费用 ≈ 1碗米饭。吗丁啉上市近30年来，累计销售千亿片，其安全性收到了广泛认可。

那么吗丁啉的功效与作用具体有哪些呢?吗丁啉可以通过增强食道下端括约肌张力，改善胃窦和十二指肠运动的协调性，增强胃蠕动，促进胃排空，抑制恶心、呕吐等症状。在临床应用上，吗丁啉可以用于治疗由胃排空延缓、胃食道反流、食道炎引起的消化不良症，具体包括：上腹部胀闷感、腹胀、上腹疼痛、嗳气、肠胃胀气、恶心、呕吐、口中带有或不带有胃内容物反流的胃烧灼感等多种症状。

目前临床上用吗丁啉治疗各种胃部运动异常的疾病都有较好的疗效, 其中对功能性消化不良的治疗效果最明显。临床数据显示，吗丁啉的有效成分多潘立酮对促进胃排空、改善消化不良有显著的疗效 ，对腹胀、早饱等消化不良症状的治疗有效平均达80%以上。同时其对神经性厌食伴有胃排空能力下降的病人也有增加胃排空的能力, 对于焦虑症和神经官能症性上腹部不适也可以明显改善。吗丁啉具有疗效独特、用药安全的特点, 在临床应用上比其它治疗功能性消化不良的药物更为理想。

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