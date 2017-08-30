饭前一片吗丁啉，畅享聚会好心情

由于现代人的生活节奏快、工作压力大，大部分人的胃都处于亚健康状态。最常见的就是胃胀，胃胀是人们对消化不良所引起的一系列症状的总称，多表现为：饭后腹部疼痛或不适，常伴有恶心、嗳气、打嗝、腹胀、胃酸等症状。另一方面，正值炎热的夏季，无论是工作还是生活中，夜宵聚会想必也会接二连三。面对餐桌上的美食，经常会吃一点点就产生饱胀感，严重的情况下，可能还会发生恶心、呕吐、腹部疼痛。那么对于经常患有胃胀症状的朋友，如何好好享受聚会带来的欢愉是个难题。

吗丁啉是胃肠促动力药类药品。该药适应于消化不良、腹胀、嗳气、恶心、呕吐等症状。有效成分多潘立酮不同于其他类型的促动力药，无胆碱能活性，不受阿托品抑制作用的影响，没有神经毒副作用。多潘立酮与胃肠道的多巴胺受体 DA2 有较强的亲和力，占据该受体后可阻断多巴胺胃肠道平滑肌的抑制作用，从而增强胃动力，促进肠胃蠕动，从而促进胃部积食的消化。

实验研究表明，吗丁啉空腹口服后，其药物成分多潘立酮能够迅速被吸收，60分钟达峰值血药浓度，所以建议在饭前15-30分钟服用一片吗丁啉，这样在就餐时，药物浓度可以达到有效的治疗浓度，从而促进胃内食物的排空，缓解消化不良相关症状，有效应对大餐带来的胃部不适、饱胀痛楚等。

此外，经常胃胀的朋友，在平时生活中，要注意均衡饮食结构，养成良好的生活习惯，同时进行适宜的体育锻炼，保持身心愉悦。

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