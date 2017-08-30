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国裕医药在线秋季献礼，新用户注册有惊喜！

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2017-08-30
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　　国裕医药在线夏季招商活动已接近尾声，将于8月31日结束，据了解，此次活动从6月15日开始，持续2个半月的时间，吸引了大批药店，诊所通过官网，官方微信等注册成为其采购商会员。

　　2017年，国家出台了一系列医药相关的政策，对整个医药行业影响颇大，公立医院全面取消药品加成，实行药品零差率销售，取消药品加成之后的医疗服务价格呈现“两降一升”：一降主要表现在药品价格下降，二降则是大型医用设备检查治疗和检验价格下降，一升就是体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格得到提升。这对老百姓来说当然是百利而无一害，而对于大部分零售药店来说，却有几分残酷，原有的价格优势已不复存在，药店将告别仅售药便可获利的时代。如果药店要继续生存则势必要改变原有的经营模式，如进行差异化经营，从卖药转向卖服务等，还可以依赖国裕医药在线这样的第三方药品批发采购平台，国裕医药在线将为终端药店用户提供数据品类管理，整个行业终端消费者服务机构(处方药系统，用户增值体验服务等)帮助药店有效提升采购效率，节省采购成本，减少药品的无效采购。

　　了解到，国裕医药在线新一季的招商活动马上就要上线，而此次活动更是增加了新的玩法，用户注册之后，不仅可以获得优惠券，还可以等来一场惊喜不断的福袋雨，百分百的中奖几率让每一位新采购商会员打开福袋都能获得大礼包，礼包有50元手机话费，洗衣粉一箱，抽纸一箱等。

　　新一季的招商活动预计将在9月上旬上线，有兴趣的药店，门诊可以随时关注，抢得礼包的同时，最重要的还是可以在国裕医药在线完成高效采购，并获得平台提供的一系列增值服务，打赢这场优胜劣汰的生存战!

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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