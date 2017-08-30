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养生时段也有讲究，这样做才能事半功倍

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2017-08-30
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　　我们常被长辈教育说：上班也好，上学也好，都不要养成“踩点”的习惯，提前一些才不会手忙脚乱。此话有理，但小伙伴们知不知道，“踩点”也是要分情况的，比如养生就要“踩点”才好。

　　为什么呢?因为我们的身体不同时间由不同的经脉“值班”，如果我们按照经脉的“值班表”踩点进行养生，就能达到事半功倍的效果，快来看看吧~

　　什么是“十二经脉值班表”?

　　这种说法源自中医，中医认为，人体的气血运行如同潮水的流动一样，不同的时间重点在不同的经脉之间循环。因此，一天的十二个时辰(即24h)中，人体的养生区域由不同的经脉“掌握”，于是，就诞生了这一份“十二经脉值班表”——

　　养生黄金时间，重点掌握这几项

　　虽然十二个时辰都有经脉“值班”，但最重要的还是人体活跃的几个阶段。为了方便大家对照，常小润已将时间换算成了24小时制，快拿起笔划重点吧~

　　7~9点——血气行于胃，以“慢”养生

　　这是早晨起床的时间，我们要慢慢地起床收拾，不要急躁、忙乱。起床后，上厕所也不要过急，待到身体自然有尿意、便意再如厕，不要在厕所久蹲催便哟~可以多喝一点白开水，补充睡眠消耗的水分，当然了，喝水也应慢慢吞咽，不要大口急饮。

　　9点~13点——脾、心、肠俱通，以“动”养生

　　上午及午饭前后，养生的重点是心、脾、小肠。我们要情绪温和、避免发怒，积极地拥抱“正能量”，活力满满动起来。以绿茶、土茯苓、沙参、淮山药、番泻叶、草决明为主要原料制成的碧生源常润茶，蓝帽子保健品认证，饭后半个小时来一杯碧生源常润茶，具有改善肠胃(润肠通道)的保健功能，让你养生有道。

　　15点~19点——血行膀胱与肾，以“润”养生

　　下午是肾脏、膀胱排毒的重要时间段，要注意保证身体的水润，才能让排毒进行得更顺利~此时可不能长时间挤压腹部，还要把握“多喝水”的原则哟。

　　19点~21点——疏毛孔，促排汗，以“热”养生

　　入夜了，气温比白天低了一个“级别”，我们要让身体热起来，避免受到凉气的侵袭。此时来一杯热饮是再好不过的，还可以小酌一杯美酒(请务必少量)。当然了，一次超享受的泡脚也不能少，预防风湿和感冒，效果棒棒哒!

　　21点~23点——轻松愉悦，以“松”养生

　　这个时间段是酝酿入睡的时候，千万不要思虑过度，也不宜进行太耗费体力的活动。做一些放松身心的事情才是明智之选，比如听音乐、看剧、冥想等，再把房间亮度调低，让脑袋和身体都进入睡眠的状态。

　　以上没有提及的时间段是午夜，午夜养生最简单，舒舒服服睡一觉即可。大家只要在人体活跃的时间按照“十二经脉值班表”来科学养生，睡眠自然就会棒棒哒。只要我们根据身体运作的规律，“踩点”黄金养生时间，养出好身体so easy

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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