阴虱用什么膏比较好 【康特倍威虱必灵】

说起阴虱病，很多人都不知道这是什么疾病。其实阴虱病是一种传染性极强的疾病，对人的健康能造成极大的危害。那么你知道治疗阴虱的方法有哪些吗，阴虱病患者应该怎样注意饮食呢，阴虱的传播途径有哪些呢，下面我们就一起来看看吧。

阴虱是由寄生在人体阴毛和肛门周围体毛上的阴虱叮咬附近皮肤，而引起瘙痒的一种接触性传染性寄生虫病。通常由亲密接触传播为主，常为夫妇共患，而以女性为多见。

本病为传染病，患者或其配偶有不洁接触史，或发病前在外住宿而患病。阴虱病的病原体是一种体外寄生虫——阴虱。阴虱的幼虫和成虫都依靠吸人血为生。阴虱一般不离开阴毛部，只有当夫妻生活时阴虱才离开原宿主，传染于新的宿主。阴虱也同其他虱病一样，还可传播回归热及斑疹伤寒等传染病。

烦人的阴虱可以用一下几种药物来治疗，可以根据自己的实际情况来选择治疗去除的方法。

1、25%-50%的百部酒精浸液，每日外搽2次，连续30天，再用温米醋涂搽，以破坏阴虱卵与阴毛之间的粘着物，可使阴虱卵易被除去。要注意勾兑这种洗液要注意浓度，不然容易伤害皮肤

2、硫磺软膏，只能缓解不能根 治，硫磺软膏成份是硫磺，在生活中有刺鼻的气味，很多人使用不方便，停掉容易反复，一般要求1-2个月。每天涂抹3-5次。建议使用5%的硫磺软膏兑水之后清洁衣物。

3、林旦乳膏，同样缓解阴虱症状，毒性较大，并且不能根 治。一般要求每天使用3-5次，连用20-30天。效果差。

4、康特倍威虱必灵，每天早晚各使用一次，没有异味，成份是由苦参、金银花、薄荷脑、蒲公英、芦荟、百部组成，中药杀灭虱虫，阴虱一般使用3-5天即可去除，如果家人也传染，需要同时治疗预防，平时的被套衣服等不能用开水烫洗的可以用康特倍威虱必灵消毒清洗。

5、10%的硫磺炉甘石洗剂或5%的白降汞软膏可搽皮损处。可快速止痒缓解症状，也可以用妇科洗液清洗患处。但不杀虫，在没有买到治疗药物前使用。

看了上面的内容，想必大家对于阴虱的危害有了更直观的了解，也知道了治疗阴虱的几种方法。在生活中，我们要有良好的作息习惯，饮食方面也要注意，如果发现患上了阴虱病，就一定要及时治疗，否则害人害己。

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