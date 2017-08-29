补肾大品牌，汇仁牌肾宝片值得信赖

如今市面上的补肾药越来越多了，汇仁牌肾宝片、六味地黄丸等层出不穷，这种现象意味着，当今男性补肾的需求越来越大了。是什么原因让当今男性的肾如此脆弱呢?

从中医的角度来看，肾的消耗与恢复是一种动态平衡，当肾阳的消耗大于肾阳的恢复时，就会造成肾透支，甚至导致肾虚。造成这种情况的原因初房事过度之外还有很多，大概可以分为“用的多”和“补得少”两种。

用的多以中青年人为主，具体有过度用脑、过度房事、过度应酬、过度加班、过度用药、过度劳累、久坐久站、重体力活等都是“用的多”，即便你有很强的恢复能力，但过度消耗也会使肾出现问题。

补得少则以老年人为主，老年人虽然用的不多，但因为年纪增长、年老或久病体虚、营养不均等导致的恢复能力下降，都是“恢复得少”，即便肾并没有过度消耗，但也会肾透支。

中医认为，补回肾透支最讲究的就是火候，火力过猛容易伤身，火力过小没有效果，“温阳补肾”最合适，既不伤身，效果也好。汇仁牌肾宝片遵守中医系统原则，采用地道中药，结合经典古方，温和补肾，固本培元。

此外，汇仁牌肾宝片的专业性也令人折服。汇仁牌肾宝片不仅是国家首家中药二级保护品种，还荣获了中华人民共和国科学技术部“863计划”收录的补肾中药，在补充肾阳方面获得了国家的认可，是难得的补充肾阳有效、无副作用的优质产品。

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