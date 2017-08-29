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都说补肾固肾选肾宝 肾宝片的价格多少？

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2017-08-29
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　　肾是人体五脏之一，属于泌尿系统的一部分，负责过滤血液中的杂质、维持体液平衡，最后产生尿液经尿道排出体外;同时也具备内分泌的功能以调节血压。中医认为，肾为“先天之本”、“生命之根”。肾亏或肾气过早衰退的人，可呈现内分泌功能紊乱，免疫功能低下，并可影向其它脏腑器官的生理机能，导致早衰。在补肾方面肾宝是专业的，肾宝片的价格多少呢?

　　汇仁肾宝片含22味中药，其中淫羊藿、胡芦巴、补骨脂、蛇床子、肉苁蓉、小茴香等6味药温补肾的阳气，它能温和的补充透支的阳气，小火慢熬，补得既安全又牢固。金樱子、黄芪、红参、白术、山药、茯苓、五味子、覆盆子、车前子等9味药共同作用，具有固涩、收敛的作用，能将补进的阳气固住。温阳、固本，两者协同，补得进，固得牢，补回透支才能稳稳的。值得一提的是，汇仁肾宝片还通过熟地黄、当归、川芎、枸杞子、菟丝子、制何首乌、炙甘草调和阴阳。

　　汇仁肾宝片专业补肾20年，是中华人民共和国科学技术部“863计划”收录的补肾中药。并且具有新进的技术保证，工业4.0智能制造理念，MES等8大生产系统，及3346个质量监控点，确保产品的优秀品质。汇仁肾宝片专业补肾固精，22味中药，“补、调、固”三功能三位一体，把肾透支的补起来，帮助男性远离困扰。肾宝片价格为8板装，225元/72片;14板装，322元/126片;126片瓶装，322元/126片(网络专售);礼盒装，1288元/4瓶， 126片/瓶。汇仁肾宝，成就一人，美好一家，真正地实现他好我也好的梦想。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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