走过“谈情说爱”的恋爱之路后，男女携手走入婚姻的殿堂，性爱就成为生活的重要部分。在夫妻性爱中，‘男人占主动权’的仍占主导地位。所以，作为性爱的主动或主导一方，男人充沛的体力和灵活的动作就显得更加重要了。但是肾透支让男人面对夫妻生活变得一筹莫展，这时候就需要滋养调理男性身体，补充亏虚的肾阳了，汇仁集团一直以来是中药大品牌，对补肾也是非常在行的，所以男性朋友的问题有汇仁来帮忙。

对于男人来说，肾透支对于健康危害极大，如何补肾成了不少人关心的事情。通常来讲，肾阳的消耗可以通过自身恢复补回来，达到一种平衡。但是，如果肾阳的平衡遭到破坏，如房事过度、久病久坐、饮食不节、年老体衰、劳累过度等，导致肾阳消耗过度，造成肾透支，影响人们日常生活及工作。

汇仁牌肾宝片的药方由传承千年，由宋、元、明三朝古方改良而成，其中的《五子衍宗方》可以温补肾阳，《五福饮》可以调和阴阳，《四君子汤》则可以扶正固本，汇仁肾宝片继承了温补肾阳，调和阴阳，扶正固本的功效， “补、调、固”三功能三位一体，补得进固得牢，功效与作用深受消费者好评。

大多数产品需要“控制成本”;可做药，“控制成本”意味着牺牲药品的疗效。汇仁秉持“价不一定最实惠，货一定要最道地”的制药理念。只选择上等的药材，把好的疗效给到您。汇仁集团始终以“货真价实“作为制药原则，还您健康体魄与幸福生活是汇仁的追求。

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