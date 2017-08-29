39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 企业动向 > 信息导航 > 正文
综合
问医生

不想被肾透支拖垮生活？汇仁对补肾很在行！

新闻文章排行榜
2017-08-29
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　走过“谈情说爱”的恋爱之路后，男女携手走入婚姻的殿堂，性爱就成为生活的重要部分。在夫妻性爱中，‘男人占主动权’的仍占主导地位。所以，作为性爱的主动或主导一方，男人充沛的体力和灵活的动作就显得更加重要了。但是肾透支让男人面对夫妻生活变得一筹莫展，这时候就需要滋养调理男性身体，补充亏虚的肾阳了，汇仁集团一直以来是中药大品牌，对补肾也是非常在行的，所以男性朋友的问题有汇仁来帮忙。

　　对于男人来说，肾透支对于健康危害极大，如何补肾成了不少人关心的事情。通常来讲，肾阳的消耗可以通过自身恢复补回来，达到一种平衡。但是，如果肾阳的平衡遭到破坏，如房事过度、久病久坐、饮食不节、年老体衰、劳累过度等，导致肾阳消耗过度，造成肾透支，影响人们日常生活及工作。

　　汇仁牌肾宝片的药方由传承千年，由宋、元、明三朝古方改良而成，其中的《五子衍宗方》可以温补肾阳，《五福饮》可以调和阴阳，《四君子汤》则可以扶正固本，汇仁肾宝片继承了温补肾阳，调和阴阳，扶正固本的功效， “补、调、固”三功能三位一体，补得进固得牢，功效与作用深受消费者好评。

　　大多数产品需要“控制成本”;可做药，“控制成本”意味着牺牲药品的疗效。汇仁秉持“价不一定最实惠，货一定要最道地”的制药理念。只选择上等的药材，把好的疗效给到您。汇仁集团始终以“货真价实“作为制药原则，还您健康体魄与幸福生活是汇仁的追求。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

功能性糖果仍是糖 多吃有风险

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈