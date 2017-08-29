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德国米拉山奶粉，让孩子赢在起跑线上

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2017-08-29
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　　家家有本难念的育儿经，把孩子教育成才，成为了每个家庭的头等大事。随着80年代出生的独生子女进入婚育年龄，“421”家庭模式，即一个家庭中有四个老人、一对夫妻、一个孩子这种家庭模式已经呈现出主流倾向。然而，在育儿理念上，两代人往往有着不同的见解。家长认为孩子的成长需要科学的饮食以及良好的习惯，而祖辈们往往认为孩子的自由最重要，想吃就吃，想玩就玩，这才是孩子的天性。

　　诚然，这两种理念都有其道理，不过就科学研究表明，0到3岁是宝宝大脑发育的黄金时期，3岁时脑体积相当于他成年时的80%，这个时期也是宝宝学习能力最强、学习欲望高的时候，孩子的自由成长固然重要，不过在这个时期如果能够做到科学的营养配方以及合理的教育引导，便可以事半功倍，为他的未来打下坚实的基础。除了家长与孩子多交流，多引导外，作为宝宝早期主要营养来源的奶粉，也是家长必须考虑的重点。

　　目前市面上的奶粉品牌琳琅满目，但大部分品牌因为成立时间不长，技术累积不足，在配方上大多采取依样画葫芦的模式，没有自己的优势所在。Milasan米拉山作为德国婴幼儿食品的传统品牌，在德国已有50多年历史，是不少德国民众心目中的“国民奶粉”。

　　Milasan米拉山深根于奶粉配方改进，拥有了多项研究成果，致力于为宝宝带来营养全面又易吸收的奶粉配方。其三个阶段的配方针对0~3岁的宝宝的不同需要，为宝宝健康成长保驾护航，让宝宝在起跑线上领先一筹!

　　0-6个月的宝宝脑部神经元和视网膜处于快速发育时期，米拉山1阶段奶粉，特别强化牛磺酸、胆碱，促进宝宝神经和视觉系统发育，有助于大脑记忆力的形成及稳定。

　　6个月以上的宝宝的免疫系统和肠道系统健康发育至关重要，米拉山2段奶粉，添加低聚半乳糖GOS，能协同促进肠道中多种益生菌生长，帮助营造健康的肠道环境。

　　而1-3岁是宝宝的骨骼生长发育的黄金时期。米拉山3段奶粉注重钙磷黄金配比，保障宝宝骨质密度和牙齿的发育，促进宝宝的骨骼生长;强化维生素D，能调节造骨细胞的钙化活力和吸收利用率，帮助骨骼自然成长。

　　婴儿奶粉选择，必须慎之又慎，德国Milasan米拉山，科学三阶段配方，关注宝宝全面发展，无疑是家长们的不二选择。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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