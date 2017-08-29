摩罗丹提醒您：慢性胃炎夏季切不可放松

细菌滋生，天气炎热，休息不好，免疫能力下降，贪食生冷等因素，导致夏季成为各种肠胃疾病的高发季节。对于患有慢性胃炎的患者来说，夏季更需要做好预防复发工作。摩罗丹健康“胃”士科普大讲堂，特邀市中医权威专家徐志刚徐老，为你带来夏季慢性胃炎预防、治疗干货知识。

徐老介绍说，我国明代医家张景岳指出“以夏热之气以养心，以长夏之气以养脾”，就是让我们在夏季要调理好胃肠和心情。

夏季湿热，为了消暑，人们都喜欢喝冰冻饮料、吃冰冻西瓜、猛吹空调等来降温，但这会刺激胃黏膜，伤脾胃，引发胃炎或胃病复发。关于夏季饮食，徐老建议：1)以温、软、淡、素、鲜为宜，不要吃过冷、过烫、过硬、过辣、过粘的食物，一次性摄入大量的水果，吃长时间在冰箱里储存的食物也要避免;2)剩菜剩饭长时间放置，容易产生亚硫酸盐等有害物质，即使高温加热，这些毒素也没法消除，可能导致胃酸、胃胀、头晕、恶心、呕吐、腹泻等，所以隔夜饭吃不得;3)要养成细嚼慢咽进食习惯，减轻胃部负担;4)饮食要定时定量，每餐饮食以七分饱为宜，不宜吃得过饱，准时进食，避免空腹。

此外，徐老还指出，夏天闷热的天气，容易使人发怒、焦虑，而研究发现情绪与胃炎关系密切，发怒、紧张、焦虑等不良情绪可导致胃肌收缩、微小血管痉挛、胃自身保护修复机能减退、胃酸分泌亢进等变化。叮嘱胃病患者在夏天要注意调节好自己的心态，思想乐观，精神松弛，心情愉快。

对于慢性胃炎的治疗，徐老认为，慢性胃炎复发或初发作者，在调养基础上还需配合药物治疗。徐老介绍说，慢性胃炎的治疗分两大块：一个是病因治疗，包括根除幽门螺杆菌;还有一大块是针对症状的治疗，比如患者有腹胀、有早饱、有恶心、有食欲不振针对的治疗，比如针对胃酸偏多进行的治疗。徐老同时强调，慢性胃炎不是随便买点药，应在专科医生指导下，挑选优秀的治疗方案。

徐老特别指出的，祖国医学是一个伟大的宝库，中药在病因治疗和缓解症状两方面都具有极大优势。除了疗效，中药还具有源于天然、副作用小、价格相对低廉的特点和优势。比如老牌胃药摩罗丹和胃降逆，健脾消胀，通络定痛，不但对于缓解症状是有用的，现代药理学研究显示，摩罗丹中的茵陈、蒲黄以及白芍等药物可以改善患者体内的胃环境，让幽门螺杆菌失去生存环境，提高幽门螺杆菌的灭杀率。

徐老介绍的中成药摩罗丹是国家中药保护品种，《中医临床诊疗指南释义·脾胃病分册》推荐的治疗慢性胃炎复合证候(多种证型同时发生)的中药。摩罗丹由百合、泽泻、茯苓等18味道地中药材组成，组方以行气活血化瘀、补益脾胃、滋养胃阴为主，具有和胃降逆、健脾消胀、通络定痛的功效，广泛应用于临床治疗慢性胃炎(浅表性胃炎和萎缩性胃炎)。徐老说，据临床观察，慢性胃炎患者服用摩罗丹后，胃痛、胀满、上腹堵闷、下消化不良、嗳气、烧心、反酸等病症能快速缓解。

最后徐老还提醒大家，慢性胃炎是个“表里不一”的疾病，其生理病变程度和临床症状并不一致，有的患者可能无任何的不适症状，但生理上已发生较为严重的病变，所以定期接受胃镜检查时非常有必要的。

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