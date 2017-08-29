39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 企业动向 > 信息导航 > 正文
综合
问医生

胃炎怎么治疗？专家谈老年人应优选中药治疗

新闻文章排行榜
2017-08-29
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　随着年龄的增长，消化系统开始走下坡路，胃黏膜逐渐萎缩，蠕动力差，分泌功能下降，加上经常服用各种药物，使得老人成为胃炎的高危人群，老年人胃炎怎么治疗备受关注。对于老年人胃炎怎么治疗，阜阳市第二人民医院消化科主任医师李爱华推荐优选中药治疗。

　　胃炎被称为“胃部健康的杀手”，根据病理生理及临床表现，胃炎可大致分为急性胃炎、慢性胃炎，老年人群中以慢性胃炎多发。老年胃炎患者主要表现出消化不良症状、胃痛、早饱，包括进食后上腹部饱胀、嗳气、烧心，以及程度不同的食欲减退症状，少数出现恶心、嘈杂感，反酸等。

　　李主任介绍，对于老年人“胃炎怎么治疗”推荐中医药治疗，一方面是因为：随着老年人年龄的增长，身体抵抗力、调节能力降低，治疗见效相对较慢，在治疗上更需遵循“三分治，七分养”。而中药兼具“养治功能”，比如百合、麦冬、石斛等可滋养胃阴，白术、茯苓、泽泻、鸡内金健脾利湿消食，蒲黄、三七、川芎等活血止血化瘀，茵陈具有利胆作用，九节菖蒲清热化湿，延胡索、乌药等行气止痛，这些药材在消除胃部炎症、缓解胃疼、胀满、烧心、食欲减退、食量减少等临床症状同时，还能调理肝脾，滋养胃部，培养并调动人体自身免疫力，增强自身修复。

　　另一方面，老年人“胃炎怎么治疗”推荐中医药治疗，是因为老年人同时是糖尿病、高血压等疾病的高发人群，不少老人需要长期服用治疗药物，胃粘膜受损严重。而多数中成药具有促进胃粘膜修复，减轻胃黏膜炎症的作用。如摩罗丹是由百合、茯苓、玄参、乌药、泽泻、麦冬、当归、白术、茵陈、白芍、石斛、九节菖蒲、川芎、三七、地榆、延胡索、蒲黄、鸡内金等18味道地中药材组成的中成药丸剂。其中当归、三七、延胡索等活血药物可以改善胃黏膜血液供应，阻止胃黏膜出血，促进胃粘膜修复，减轻胃黏膜炎症。地榆可保护胃粘膜，鸡内金、茵陈能增加胃的排空，避免胆汁反流损害胃黏膜。此外，胃粘膜损伤还与细菌感染有关，摩罗丹中当归、三七还具有杀菌作用，可预防病菌感染胃肠引发的炎症。

　　更重要的是，李主任认为摩罗丹中的药理活性物质都是天然形成的，药性温和，服药后治病且不刺激胃部，副作用小，安全性高，所以对于老人胃炎怎么治疗，“治病、养胃、不刺激”的中药无疑是最适合。

　　对于胃炎怎么治疗，李医师还特别指出，老年人胃炎久治不愈还与一些不良生活习惯脱不了干系：

　　不良习惯一、 抽烟嗜酒。过量吸烟会导致幽门括约肌功能紊乱，引起胆汁反流。

　　不良习惯二、 不良情绪。紧张、焦虑、急躁等不良情绪容易使胃酸分泌增加，是慢性胃炎促发因素，应予避免。遇事不怒，心情舒畅，对胃炎的长期康复极有好处。

　　不良习惯三、 损伤胃粘膜药物。谨慎用药，在慢性胃炎活动期，老年朋友应避免服用阿司匹林、对乙酰氨基酚、保泰松、四环素、红霉素、泼尼松等容易损伤胃黏膜的药物。

　　不良习惯四、 不健康饮食。粗糙、过热、过冷、腌制、烟熏食物对胃粘膜损伤也不能小觑，老年胃病患者宜不吃或少吃食物，日常饮食以软的、容易消化的食物为主。

　　李主任强调，对于老年胃炎怎么治疗，老年患者在日常生活中一定要注意避免触碰这些不良习惯，养成健康的生活方式。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

功能性糖果仍是糖 多吃有风险

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈