随着年龄的增长，消化系统开始走下坡路，胃黏膜逐渐萎缩，蠕动力差，分泌功能下降，加上经常服用各种药物，使得老人成为胃炎的高危人群，老年人胃炎怎么治疗备受关注。对于老年人胃炎怎么治疗，阜阳市第二人民医院消化科主任医师李爱华推荐优选中药治疗。

胃炎被称为“胃部健康的杀手”，根据病理生理及临床表现，胃炎可大致分为急性胃炎、慢性胃炎，老年人群中以慢性胃炎多发。老年胃炎患者主要表现出消化不良症状、胃痛、早饱，包括进食后上腹部饱胀、嗳气、烧心，以及程度不同的食欲减退症状，少数出现恶心、嘈杂感，反酸等。

李主任介绍，对于老年人“胃炎怎么治疗”推荐中医药治疗，一方面是因为：随着老年人年龄的增长，身体抵抗力、调节能力降低，治疗见效相对较慢，在治疗上更需遵循“三分治，七分养”。而中药兼具“养治功能”，比如百合、麦冬、石斛等可滋养胃阴，白术、茯苓、泽泻、鸡内金健脾利湿消食，蒲黄、三七、川芎等活血止血化瘀，茵陈具有利胆作用，九节菖蒲清热化湿，延胡索、乌药等行气止痛，这些药材在消除胃部炎症、缓解胃疼、胀满、烧心、食欲减退、食量减少等临床症状同时，还能调理肝脾，滋养胃部，培养并调动人体自身免疫力，增强自身修复。

另一方面，老年人“胃炎怎么治疗”推荐中医药治疗，是因为老年人同时是糖尿病、高血压等疾病的高发人群，不少老人需要长期服用治疗药物，胃粘膜受损严重。而多数中成药具有促进胃粘膜修复，减轻胃黏膜炎症的作用。如摩罗丹是由百合、茯苓、玄参、乌药、泽泻、麦冬、当归、白术、茵陈、白芍、石斛、九节菖蒲、川芎、三七、地榆、延胡索、蒲黄、鸡内金等18味道地中药材组成的中成药丸剂。其中当归、三七、延胡索等活血药物可以改善胃黏膜血液供应，阻止胃黏膜出血，促进胃粘膜修复，减轻胃黏膜炎症。地榆可保护胃粘膜，鸡内金、茵陈能增加胃的排空，避免胆汁反流损害胃黏膜。此外，胃粘膜损伤还与细菌感染有关，摩罗丹中当归、三七还具有杀菌作用，可预防病菌感染胃肠引发的炎症。

更重要的是，李主任认为摩罗丹中的药理活性物质都是天然形成的，药性温和，服药后治病且不刺激胃部，副作用小，安全性高，所以对于老人胃炎怎么治疗，“治病、养胃、不刺激”的中药无疑是最适合。

对于胃炎怎么治疗，李医师还特别指出，老年人胃炎久治不愈还与一些不良生活习惯脱不了干系：

不良习惯一、 抽烟嗜酒。过量吸烟会导致幽门括约肌功能紊乱，引起胆汁反流。

不良习惯二、 不良情绪。紧张、焦虑、急躁等不良情绪容易使胃酸分泌增加，是慢性胃炎促发因素，应予避免。遇事不怒，心情舒畅，对胃炎的长期康复极有好处。

不良习惯三、 损伤胃粘膜药物。谨慎用药，在慢性胃炎活动期，老年朋友应避免服用阿司匹林、对乙酰氨基酚、保泰松、四环素、红霉素、泼尼松等容易损伤胃黏膜的药物。

不良习惯四、 不健康饮食。粗糙、过热、过冷、腌制、烟熏食物对胃粘膜损伤也不能小觑，老年胃病患者宜不吃或少吃食物，日常饮食以软的、容易消化的食物为主。

李主任强调，对于老年胃炎怎么治疗，老年患者在日常生活中一定要注意避免触碰这些不良习惯，养成健康的生活方式。

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