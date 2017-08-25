沃尔整形刘彦军如何凭借只做鼻子整形成为行业领军人呢

in过去做鼻子，现在做鼻子，未来做鼻子

始终走在国人鼻整形技术与审美前沿

-沃尔整形





沃尔整形大厅环境

在医美行业发达的今天

从事医美行业的人越来越多

整形医院数量也在快速增长

而沃尔只凭借鼻整形单项发展至今

成为业界翘楚

这是为什么呢?

其实在他人看来专攻一项是很难在发展如此迅速的市场上立足的，但这恰恰是沃尔得天独厚的优势，因为专注，所以沃尔的每一个人都有更多的精力去投入，让沃尔始终走在鼻整形行业前沿。

术业有专攻：

沃尔只做鼻子

沃尔整形成立于2006年，是一家专门从事鼻整形的医疗机构。从成立之初，就坚定不移的致力于专科路线，不遗余力的为更多求美者打造专属美鼻。十一年，沃尔打造9000余成功案例，创造了行业内神话，同时也获得了无数求美者的认可。

这些都离不开刘彦军院长一直秉持初心，坚持只做鼻子的战略。

在沃尔整形院长刘彦军看来，每个人的精力都是有限的，专攻一项，就有更多的精力去针对某一项进行深入研究，能够更精准的发力，在技术研究和经验积累方面都有优势，而且就每年鼻整形手术的数量而言，沃尔医生的手术量都相较同行全项医生要多，这就为沃尔医生技术奠定了坚实的基础。

由局部到整体：

面中部年轻一体化

曾经的鼻整形多是就鼻论鼻，这就导致了虽然鼻子做的很完美，但是放在求美者脸上就是不好看。因为鼻子不是一个孤立的个体，而是面部五官中的一员，鼻子与其它五官及面部是否协调直接关系到鼻整形的成功与否。

针对这个问题，沃尔提出鼻整形要由局部延伸至面部整体，打造面中部年轻一体化，让鼻子在面部消失，同时又达到年轻化的目的，对求美者而言，鼻整形的意义就又多了一分，可谓一举两得。

沃尔在不断积累成功案例的同时，不断深化研究，着力攻 克疑难鼻修复、软骨缺失、鼻翼缘退缩、短鼻延长等高难度问题，技术保持国际先进水平。

前沿审美：

打造骨子里的美

你肯定听过一句话：美人在骨不在皮。这就像盖房子一样，如果没有一个良好的支撑结构，那外形一定也不会太好看。沃尔通过自体软骨调整鼻骨和软骨框架结构，从根本改善鼻部形态，打造骨子里的美鼻。

尤其是针对拒绝使用异体材料、先天基础差，需要大量软骨综合改善鼻部形态、鼻整形失败修复、先天鼻畸形修复、想要混血美鼻的求美者，沃尔采用全自体肋软骨鼻综合，远期效果稳定，经得起时间的检验。自然、安全、永 久，这才是整形手术所能给求美者带来的更大价值。

效果自然：

鼻整形的至高境界

自然，即完美之所在。所以如何打造自然美鼻，也成为鼻整形的重中之重。

根据多年经验及数千成功案例，刘彦军总结出OAL全面部5大审美体系，让做出来的鼻子无人工痕迹如同长出来一般。

对于鼻整形沃尔讲究“六不”法则：“不高、不低、不宽、不窄、不长、不短”。高一分则显假;低一分则显平;宽一分则显大;窄一分则显孤;长一分则显老;短一分则显呆。并且沃尔将鼻子细分为32个部位，一台手术25个步骤，90个细节，针对每一个部位，每一个细节、每一个角度都精准把控，力求打造自然和谐的鼻子。

十一年积淀：

由量变到质变

骐骥一跃，不能十步;驽马十驾，功在不舍。沃尔能走在鼻整形行业前端，和沃尔十一年只做鼻子是分不开的。

沃尔十一年鼻整形经验积淀，9000余鼻整形案例涵盖众多种类，包括假体隆鼻、耳软骨鼻整形、鼻中隔软骨鼻整形、假体+软骨鼻综合、全肋软骨鼻综合、失败鼻修复、唇裂鼻修复等等，数量之多，品质之优，范围之广，效果之真，无一不是业界典范。数量的积累，经验的丰富，钻研的精深，让沃尔实现由量变到质变。

沃尔之所以可以凭借单项目在行业内异军突起，并不是偶然，而是源于沃尔十一年如一日的坚持高要求、高水准、高投入。在追求美的道路上，沃尔从未停止，未来我们仍将继续。

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