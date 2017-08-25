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沃尔整形刘彦军如何凭借只做鼻子整形成为行业领军人呢

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2017-08-25
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　　in过去做鼻子，现在做鼻子，未来做鼻子

　　始终走在国人鼻整形技术与审美前沿

　　-沃尔整形

　　

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　　形大

　　在医美行业发达的今天

　　从事医美行业的人越来越多

　　整形医院数量也在快速增长

　　而沃尔只凭借鼻整形单项发展至今

　　成为业界翘楚

　　这是为什么呢?

　　其实在他人看来专攻一项是很难在发展如此迅速的市场上立足的，但这恰恰是沃尔得天独厚的优势，因为专注，所以沃尔的每一个人都有更多的精力去投入，让沃尔始终走在鼻整形行业前沿。

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　　术业有专攻：

　　沃尔只做鼻子

　　沃尔整形成立于2006年，是一家专门从事鼻整形的医疗机构。从成立之初，就坚定不移的致力于专科路线，不遗余力的为更多求美者打造专属美鼻。十一年，沃尔打造9000余成功案例，创造了行业内神话，同时也获得了无数求美者的认可。

　　这些都离不开刘彦军院长一直秉持初心，坚持只做鼻子的战略。

　　在沃尔整形院长刘彦军看来，每个人的精力都是有限的，专攻一项，就有更多的精力去针对某一项进行深入研究，能够更精准的发力，在技术研究和经验积累方面都有优势，而且就每年鼻整形手术的数量而言，沃尔医生的手术量都相较同行全项医生要多，这就为沃尔医生技术奠定了坚实的基础。

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　　由局部到整体：

　　面中部年轻一体化

　　曾经的鼻整形多是就鼻论鼻，这就导致了虽然鼻子做的很完美，但是放在求美者脸上就是不好看。因为鼻子不是一个孤立的个体，而是面部五官中的一员，鼻子与其它五官及面部是否协调直接关系到鼻整形的成功与否。

　　针对这个问题，沃尔提出鼻整形要由局部延伸至面部整体，打造面中部年轻一体化，让鼻子在面部消失，同时又达到年轻化的目的，对求美者而言，鼻整形的意义就又多了一分，可谓一举两得。

　　沃尔在不断积累成功案例的同时，不断深化研究，着力攻 克疑难鼻修复、软骨缺失、鼻翼缘退缩、短鼻延长等高难度问题，技术保持国际先进水平。

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　　前沿审美：

　　打造骨子里的美

　　你肯定听过一句话：美人在骨不在皮。这就像盖房子一样，如果没有一个良好的支撑结构，那外形一定也不会太好看。沃尔通过自体软骨调整鼻骨和软骨框架结构，从根本改善鼻部形态，打造骨子里的美鼻。

　　尤其是针对拒绝使用异体材料、先天基础差，需要大量软骨综合改善鼻部形态、鼻整形失败修复、先天鼻畸形修复、想要混血美鼻的求美者，沃尔采用全自体肋软骨鼻综合，远期效果稳定，经得起时间的检验。自然、安全、永 久，这才是整形手术所能给求美者带来的更大价值。

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　　效果自然：

　　鼻整形的至高境界

　　自然，即完美之所在。所以如何打造自然美鼻，也成为鼻整形的重中之重。

　　根据多年经验及数千成功案例，刘彦军总结出OAL全面部5大审美体系，让做出来的鼻子无人工痕迹如同长出来一般。

　　对于鼻整形沃尔讲究“六不”法则：“不高、不低、不宽、不窄、不长、不短”。高一分则显假;低一分则显平;宽一分则显大;窄一分则显孤;长一分则显老;短一分则显呆。并且沃尔将鼻子细分为32个部位，一台手术25个步骤，90个细节，针对每一个部位，每一个细节、每一个角度都精准把控，力求打造自然和谐的鼻子。

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　　年积淀：

　　由量变到质变

　　骐骥一跃，不能十步;驽马十驾，功在不舍。沃尔能走在鼻整形行业前端，和沃尔十一年只做鼻子是分不开的。

　　沃尔十一年鼻整形经验积淀，9000余鼻整形案例涵盖众多种类，包括假体隆鼻、耳软骨鼻整形、鼻中隔软骨鼻整形、假体+软骨鼻综合、全肋软骨鼻综合、失败鼻修复、唇裂鼻修复等等，数量之多，品质之优，范围之广，效果之真，无一不是业界典范。数量的积累，经验的丰富，钻研的精深，让沃尔实现由量变到质变。

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　　沃尔之所以可以凭借单项目在行业内异军突起，并不是偶然，而是源于沃尔十一年如一日的坚持高要求、高水准、高投入。在追求美的道路上，沃尔从未停止，未来我们仍将继续。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237，纠错电话：18120051373)


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