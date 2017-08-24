39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 企业动向 > 信息导航 > 正文
综合
问医生

保健品怎么选， 澳乐维他引领健康新风尚

新闻文章排行榜
2017-08-24
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　众所周知，澳大利亚环境质量非常好而且十分注重环保。地理位置优越，更有着丰富的生物种类。更重要的是，澳洲是全球对保健品管制最为严格的国家。据悉，澳大利亚政府设立专门管理部门TGA管理局对补充医药用品进行管理，将保健品与药品同源进行管理，对其安全性、有效性以及质量进行评估，并设置了严格的澳大利亚GMP医用药品的生产监督标准以确保其是在干净、无污染的条件下生产的。

　　那么作为澳大利亚一流的保健品品牌——澳乐维他，成立于1983年，是澳大利亚草本类植物保健品的开创者。澳乐维他旗下的产品在澳大利亚多家药房以及医院均有销售。值得一提的是，澳乐维他的合作工厂FPA，在澳大利亚拥有面积庞大、技术一流的生产基地，且新基地将于2017年年底正式投产，届时，其将成为南半球最 大的制药企业。相信凭借着澳乐维他30余年的发展经验，必将会一如既往的为全球消费者提供更加优质的保健产品，为人类的健康做出更积极的贡献。

　　在2016年入驻中国市场之后，澳乐维他迅速被大家熟知，并通过各大电商平台收获大批消费者的信赖。无论男女老幼，都能够在澳乐维他的一系列产品中找到合适自己的营养品，达到自己对于健康生活的需求。作为专业的保健品品牌，澳乐维他不仅保持着对于传统配方的传承，也一直走在创新的道路上，致力于提升人们的生活品质，相信未来一定会给人类健康提供更多安全优质的营养保健品，让更多人能够追求自己的健康生活。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237，纠错电话：18120051373)


综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

功能性糖果仍是糖 多吃有风险

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈