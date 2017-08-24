保健品怎么选， 澳乐维他引领健康新风尚

众所周知，澳大利亚环境质量非常好而且十分注重环保。地理位置优越，更有着丰富的生物种类。更重要的是，澳洲是全球对保健品管制最为严格的国家。据悉，澳大利亚政府设立专门管理部门TGA管理局对补充医药用品进行管理，将保健品与药品同源进行管理，对其安全性、有效性以及质量进行评估，并设置了严格的澳大利亚GMP医用药品的生产监督标准以确保其是在干净、无污染的条件下生产的。

那么作为澳大利亚一流的保健品品牌——澳乐维他，成立于1983年，是澳大利亚草本类植物保健品的开创者。澳乐维他旗下的产品在澳大利亚多家药房以及医院均有销售。值得一提的是，澳乐维他的合作工厂FPA，在澳大利亚拥有面积庞大、技术一流的生产基地，且新基地将于2017年年底正式投产，届时，其将成为南半球最 大的制药企业。相信凭借着澳乐维他30余年的发展经验，必将会一如既往的为全球消费者提供更加优质的保健产品，为人类的健康做出更积极的贡献。

在2016年入驻中国市场之后，澳乐维他迅速被大家熟知，并通过各大电商平台收获大批消费者的信赖。无论男女老幼，都能够在澳乐维他的一系列产品中找到合适自己的营养品，达到自己对于健康生活的需求。作为专业的保健品品牌，澳乐维他不仅保持着对于传统配方的传承，也一直走在创新的道路上，致力于提升人们的生活品质，相信未来一定会给人类健康提供更多安全优质的营养保健品，让更多人能够追求自己的健康生活。

(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237，纠错电话：18120051373)



