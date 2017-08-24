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中科美医疗美容医院：科学技术--整形美容医院的立院之本

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2017-08-24
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　　科学技术——整形美容医院的立院之本

　　中科美医疗美容集团董事长 纪燕华 寄语

　　纵观华夏大地，一切空前绝后;科学技术进步世界空前;经济发展速度世界空前; 物质富足世界空前;生活水平世界空前…… 自邓小平同志在1988年全国科学大会上提出“科学技术是第 一生产力”的论断后，科学技术成为当代经济发展的决定因素;今天所有的空前，都是科学技术发展的必然结果。当然，在生活水平空前提高和物质空前富足的今天，人们对长寿、健康、美丽的追求也空前强烈。健康和美是人类永恒的话题，但也是永恒的难题;秦始皇举全国之力只为长寿、一代女皇武则天曾愿意“用半壁江山换不老容颜”，结果还是没有实现。直到今天，人类仍然无法阻止衰老的发生;但在科学技术空前发展的今天，我们虽不能阻止衰老的发生，但我们可以用现代科学技术来延缓衰老和重塑美丽;许多人都通过现代科学技术实现了衰老的延缓和美丽的蝶变。

　　但是，现代科学技术和现代医学不是随便杜撰一个美丽的故事、美丽的原理、美丽的营销，它是建立在严谨科学原理和长期科研实践经验的总结。在经济发展过程中，也难免会衍生一些伪科学技术企业，他们只为谋利，而不是用科学技术服务民众，这是时代的进步，也是行业的短板;中科美，从成立之初，就秉承科学塑美为原则，打造一家以科学技术为经营之本的健康塑美平台;用科学塑造美，以科学诠释美。用科学技术健康塑美，把科学技术放在首位，是医疗美容企业经营之本，也是整个行业的发展之本;更是造福人民、促进行业腾飞的立业之本;用科学创造美，用科学分享美，用科学美丽全中国;用科学塑造我们行业的健康发展。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237，纠错电话：18120051373)


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