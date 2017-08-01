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2017人工智能宫颈癌检查与新技术应用研讨会召开

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2017-08-1939健康网
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核心提示：8月18日，由中国医学装备协会主办、中国医学装备协会妇幼医学装备与技术专业委员会和中国医学装备协会智能装备技术分会协办，北京倍肯恒业科技发展股份有限公司支持的“2017人工智能宫颈癌检查与新技术应用（TS）研讨会”在北京召开。

　　当前，人工智能技术的发展势头强劲，其在大数据领域与运算速度上的先天优势为医疗健康领域开辟了一片新的蓝海。对于宫颈癌检查来说，人工智能+大数据的结合应用，将有效弥补传统检测方法的短板，使检查结果更客观、准确、稳定。

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2017人工智能宫颈癌检查与新技术应用（TS）研讨会

　　为更好地将人工智能与大数据结合应用到宫颈癌检查技术当中，推动我国妇女病防治科学技术的全面发展，8月18日，由中国医学装备协会主办、中国医学装备协会妇幼医学装备与技术专业委员会和中国医学装备协会智能装备技术分会协办，北京倍肯恒业科技发展股份有限公司支持的“2017人工智能宫颈癌检查与新技术应用（TS）研讨会”在北京召开。国家卫计委妇幼司妇女处裘洁处长，中国医学装备协会赵自林理事长、李志勇秘书长、董书魁副秘书长，首都医科大学附属北京妇产医院王建东副院长，复旦大学附属妇产科医院隋龙教授，清华大学信息研究院邢春晓副院长，三明市卫计委张清辉副调研员，中国医学装备协会妇幼医学装备与技术专业委员会副主委杨琦等领导和专家出席并讲话，与来自全国各地的专业人士就宫颈癌筛查现状与新技术的应用进行充分交流与探讨。

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2017人工智能宫颈癌检查与新技术应用（TS）研讨会

　　前不久，随着国务院关于《新一代人工智能发展规划》的出台，人工智能技术再次受到业界专家们的普遍关注。人工智能所具有的缜密、严谨、客观等优点恰好能满足现代医学技术的要求。此外，在疑难杂症方面，人工智能技术可以把全球病例汇集成一个庞大的数据库，只要几毫秒的时间就能调取并检索关键数据，为医学诊断提供了强大的数据支撑。对此，赵自林理事长对人工智能技术在宫颈癌检查领域取得的阶段性成果和应用前景表示高度认可，并希望对人工智能宫颈癌实时检查技术（TS）进行持续提升，在基层医疗机构大力推广，服务更多的基层患者。

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2017人工智能宫颈癌检查与新技术应用（TS）研讨会

　　在宫颈癌检查的临床应用方面，复旦大学附属妇产科医院隋龙教授表示，不管是经济发达地区还是经济条件落后、医疗资源相对匮乏的地区，宫颈癌的筛查需要实用、方便，而TS技术代表了宫颈癌检查的进步，因为人工检查是主观性的，而智能化则是客观的，且标准比较统一。

　　对于智能医疗，《新一代人工智能发展规划》中对此做了明确解释，即推广应用人工智能治疗新模式新手段，建立快速精准的智能医疗体系。“在医疗健康里包括诊断、治疗、支付、康复等医疗各个环节，最重要的是有‘智慧’两个字，大数据有非常重要的作用”，清华大学信息研究院邢春晓副院长表示，人工智能宫颈癌检查是临床智能诊疗技术非常重要的方面，到2030年的目标是实现全国覆盖，2020年的目标则对医院的治疗、分级诊疗而言非常关键。

　　目前，国家正在深入推进分级诊疗制度，而基层首诊是分级诊疗制度的重要基础。在我国医疗信息化和分级诊疗的背景下，人工智能+大数据在医疗领域的应用空间巨大，未来前景可期。这一现代科学技术的出现，无疑将成为实现宫颈癌检查技术下沉、助力政府解决基层首诊和分级诊疗的重要推动力。

　　据了解，基于基层宫颈癌检查的实际需求，人工智能宫颈癌检查技术（TS）充分融合了人工智能+大数据分析手段的强大优势，通过使用专用探头的光电信号对宫颈进行扫描来获取数据，然后由人工智能专家系统对获取的数据进行全自动识别鉴定，与数据库中百万份宫颈上皮细胞及组织样本数据通过算法自动分析比对，实时出结果，提高检查效率。随着人工智能技术在世界范围内的迅猛发展，TS技术研发团队下一步将专注于升级新一代具有中国人群大数据的人工智能宫颈癌检查系统，让更多的中国女性受益。

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