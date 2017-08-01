亚洲国际整形整容博览会开启医美拓客运营新模式

APC整博会如何解决医美业拓客难的问题？

APC整博会为医美拓客降低成本提供新渠道

APC整博会为医美拓客带来一股清流

近年来，医美行业迅猛发展，但拓客问题成为不少经营者的心中之痛：客源单薄、拓客艰难、拓客渠道单一、营销引流效率颇低等现象的发生导致出现客户量减少、销售业绩不达标、员工工作状态低落等问题层出不穷。客源是机构不断向前发展的原动力，医美行业做好拓客工作尤为重要。

2017APC整博会（2017亚洲国际整形整容博览会）作为当下华中地区首选的全面、高效、权威的专业会展平台，无疑是医美业拓宽客源渠道的一条创新良径。APC整博会将同期举行“亚洲国际整形整容技术论坛”以及“星动江城”新星大赛活动，同时联合线上线下百余家媒体，进行集中型爆发式广泛宣传，同时在2017年10月1日-3日的三天内，国际国内权威医美专家亲临现场，与消费者面对面宣讲等数十场论坛，引发整个华中地区乃至全国爱美人士的盛大狂欢。

2017年5月18日，国卫办监督函[2017]510号)文件《关于开展严厉打击非法医疗美容专项行动的通知》联合七大国级部门发文，开展为期一年的严厉打击非法医疗美容专项行动，至今已有初步成效，互联网强大发声规范医美行业，电视广播媒体及多方新闻媒介也齐声共赞，APC整博会正是应势而来，响应国卫办发文的号召为规范医美行业而大举募会，为消费者提供透明公开的规范化医美平台。

一、APC整博会——跨界拓客新渠道

在现有广告法等法律法规的约束下，医美机构的营销渠道和营销形式受到制约，线下广告不吸引眼球，难以打动消费者，而通过搜索引擎竞价、SEM等营销方式则获客成本极高，传统口碑营销模式渗透率低，合作渠道（美容院、服装店等成本过高）无法掌握主动权……这种机遇和痛点同在的现实境况下，拓展新的传播方式和营销路径，掌握营销主动权，快速提高市场影响力和品牌知名度，增强客户品牌渗透率，开发更多目标群体，成为最佳转型之路。资源共享与合作共赢逐渐的被大家认同，今年国家大力倡议一带一路建设跨国跨界合作，同样对于医美机构加强与类似领域或者跨行业领域的合作，也是未来发展的重要趋势。会展作为当下一种发展迅速的综合性渠道行业，能够极大程度上进行资源的整合共享，提供一个极具价值的商业共赢平台。

二、APC整博会——直面消费者大数据

APC整博会作为一个专业性极强的整形整容博览会，集结医美行业精英大咖，同期举行系列兼具学术性及商业性的精彩活动及高端论坛，面向业内外涵盖医美、新技术、新产品、行业讲座、营销推广等多个主题，特邀专家学者、行业精英和与会业内人士共同分享最新科技、市场资讯，同时帮助业界共享合作、寻找商机及掌握市场C端的最强动态，预期现场参会人流量逾八万人以上。

三、APC整博会——低成本拓客新模式

过去五年，中国医美市场高速崛起，规模已超500亿，行业增速达15%-20%，高于传统医疗行业。同时，医美行业的弊病也十分明显——医美机构深陷营销陷阱，利润的60%-70%落入广告商之手，获客成本高达4000元/人！APC整博会将为医美业首创展会平台进行大规模店销（现场促销）这一新型低成本销售模式。大规模集中化的医美业BtoC展览会，正是2017APC整博会为医美业界首开展销模式之先河。

参加APC整博会的优势：

1. 低成本拓客，有效结识大数量有效消费者；

2. 引导消费行为，最直接最有效的直销现场。

3. 品牌传播效应的最大化，企业品牌的潜意识渗透。

4. 有利于门店与消费者之间的情感沟通。

5. 造成“一点带动一线，一线带动一面”的联动局面。

6. 有利于产品和服务市场调查，获得C端大数据。

2017亚洲国际整形整容博览会作为当下医美业新兴的大型综合性品牌推荐及会销平台，势必与各大医美机构品牌打造一种全新的运营模式并开拓行之有效的营销渠道，携手共赢！