宝适、卡芭兔等大牌云集，宝宝树Babybox受宝妈追捧

近日，记 者了解到，全球最 大的母婴育儿网站宝宝树推出的一款babybox体验活动，受到万千宝妈的追捧，评价极高。究其原因宝宝树babybox中集合了像帮宝适、红色小象、迪巧等一批一线国际孕婴童品牌。宝宝树babybox选品牌是非常严格的，无论对品牌和产品质量要求都非常严苛。一款名为卡芭兔儿童修复牙膏漂亮的草莓外包装引起了记 者的注意。据宝宝树babybox工作人员介绍，卡芭兔品牌已经和babybox合作一年多时间，深受家长的好评。是专门针对儿童蛀牙和酸甜饮食环境研制的，因为孩子喜欢口味，家长点名要，所以一直合作。

经过深入了解，卡芭兔和宝宝树的合作不仅在babybox上。今年5月份，卡芭兔作为唯 一一家儿童口腔护理品牌受到宝宝树的邀请参加论道2017——第四届全球孕婴童电商领袖论坛。业内人士指出，对于品牌来说这是一项很高的礼遇。因为能够参加这次电商领袖论坛的基本都是业内的“大咖”。如百草味、子初、多美滋、袋鼠妈妈、澳牧等品牌。说明卡芭兔儿童牙膏已经被行业主流媒体及同行承认，跻身一线品牌行列。成为2017年儿童口腔护理领域的一匹黑马。

论道2017——第四届全球孕婴童电商领袖论坛以“新零售——最 好的时机”为主题，由浙江电视台少儿频道与宝宝树联合主办。浙江电视台少儿频道总监钱群、宝宝树电商总经理冯德等重量级嘉宾出席本次论坛。卡芭兔品牌总经理温承宇作为代表，在会上阐述了个人对“新零售”的观点。

新零售是指未来线下与线上零售将深度结合，再加现代物流，服务商利用大数据、云计算等创新技术，构成未来新零售的概念。纯电商的时代很快将结束，纯零售的形式也将被打破，新零售将引领未来全新的商业模式。温承宇说，在消费不断升级的大背景下，消费者的消费习惯已经改变，他们期待更好品质的商品、服务，同时讲求效率和用户体验，那么如何布局新零售，关键一招就是“用户在哪儿，渠道就在哪儿。”

温承宇指出，随着时代的发展，卡芭兔的销售方式也不断发生着变化，纯电商或者是纯零售已经不能满足当前的现状。接下来，卡芭兔会采用线上和线下相结合的销售方式，把“不止防蛀，更懂修复”的品牌口号打响，为受到蛀牙困扰的孩子们带去更贴心的产品和服务。

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