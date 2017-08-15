39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 企业动向 > 信息导航 > 正文
综合
问医生

宝适、卡芭兔等大牌云集，宝宝树Babybox受宝妈追捧

新闻文章排行榜
2017-08-15
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　近日，记 者了解到，全球最 大的母婴育儿网站宝宝树推出的一款babybox体验活动，受到万千宝妈的追捧，评价极高。究其原因宝宝树babybox中集合了像帮宝适、红色小象、迪巧等一批一线国际孕婴童品牌。宝宝树babybox选品牌是非常严格的，无论对品牌和产品质量要求都非常严苛。一款名为卡芭兔儿童修复牙膏漂亮的草莓外包装引起了记 者的注意。据宝宝树babybox工作人员介绍，卡芭兔品牌已经和babybox合作一年多时间，深受家长的好评。是专门针对儿童蛀牙和酸甜饮食环境研制的，因为孩子喜欢口味，家长点名要，所以一直合作。

　　经过深入了解，卡芭兔和宝宝树的合作不仅在babybox上。今年5月份，卡芭兔作为唯 一一家儿童口腔护理品牌受到宝宝树的邀请参加论道2017——第四届全球孕婴童电商领袖论坛。业内人士指出，对于品牌来说这是一项很高的礼遇。因为能够参加这次电商领袖论坛的基本都是业内的“大咖”。如百草味、子初、多美滋、袋鼠妈妈、澳牧等品牌。说明卡芭兔儿童牙膏已经被行业主流媒体及同行承认，跻身一线品牌行列。成为2017年儿童口腔护理领域的一匹黑马。

　　论道2017——第四届全球孕婴童电商领袖论坛以“新零售——最 好的时机”为主题，由浙江电视台少儿频道与宝宝树联合主办。浙江电视台少儿频道总监钱群、宝宝树电商总经理冯德等重量级嘉宾出席本次论坛。卡芭兔品牌总经理温承宇作为代表，在会上阐述了个人对“新零售”的观点。

　　新零售是指未来线下与线上零售将深度结合，再加现代物流，服务商利用大数据、云计算等创新技术，构成未来新零售的概念。纯电商的时代很快将结束，纯零售的形式也将被打破，新零售将引领未来全新的商业模式。温承宇说，在消费不断升级的大背景下，消费者的消费习惯已经改变，他们期待更好品质的商品、服务，同时讲求效率和用户体验，那么如何布局新零售，关键一招就是“用户在哪儿，渠道就在哪儿。”

　　温承宇指出，随着时代的发展，卡芭兔的销售方式也不断发生着变化，纯电商或者是纯零售已经不能满足当前的现状。接下来，卡芭兔会采用线上和线下相结合的销售方式，把“不止防蛀，更懂修复”的品牌口号打响，为受到蛀牙困扰的孩子们带去更贴心的产品和服务。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237，纠错电话：18120051373)


综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

国家卫计委提示：地震后注意饮食安全！

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈