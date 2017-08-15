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炎炎夏日胃病更易复发

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2017-08-15
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　　据世界卫生组织近几年的统计，我国胃病的发病率高达80%以上。据最 新中国居民健康白皮书显示，胃癌是我国居民的肿瘤“大户”，发病率占全世界的42%左右。

　　一、 常见的胃病有三种

　　胃病的发作是一个漫长的过程，生、冷、硬、酸、辣等刺激性食物进入胃内后，会直接影响胃的工作，加之患者的新陈代谢、内分泌的不规律，导致胃黏液分泌不足，胃失去保护，浅表性胃炎、糜烂性胃炎、急慢性胃炎的发病率大大增加。首先为大家介绍三类最常见的胃病。

　　第 一、精神紧张肝气郁结。 主要是指由精神焦虑和紧张导致的胃肠节律功能紊乱。中医所说的肝包括了消化、精神神经等多个系统的功能，认为“肝主疏泄”，肝能够正常疏泄，则能保障情志的舒畅、气血的流动和消化的渐旺。而情志抑郁、心情不畅时，则会导致肝气郁滞，一方面精神焦虑，容易紧张、发怒;另一方面克犯脾胃，导致中焦气滞、胃失和降，出现上腹部疼痛、痞满、嗳气等不适。

　　第二、久坐不动脾胃变弱。 中医所说的脾胃居于中焦，主运化和四肢肌肉，主要包括消化和运动系统。脾主升清，脾气能够上升，则营养物质才能输布全身;胃主降浊，胃气得降，则消化的糟粕方能排出体外。缺乏运动的“坐班族”，再加上疲劳过度等，都会损伤脾胃。

　　第三、吃得太油食滞胃脘。 还有一种以“撑”为主要表现，如上腹部饱胀、特别是在进食后加重，早饱，厌食等。中医认为，这多由饮食的停滞和湿浊的阻滞所致，其原因多与饮食不规律，饥一顿饱一顿，或经常暴饮暴食，进食油腻、难消化的食物有关。

　　二、有胃病不能碰以下食物

　　第 一、忌食生冷、酒精、咖啡、浓茶等刺激性食物。 过冷或过烫的食物好比一个冰球或火球，吃后会让胃产生应激反应，让原本可以很温和进行的消化活动变得异常亢奋。胃是喜温的，因此饭菜、汤饮温度尽量保持在37℃左右。酒精对胃黏膜有损害作用。饮食上应少油腻肥厚，多吃新鲜蔬菜和水果，多吃含维生素A、E和B族维生素的食物，适当增加蛋白质摄入，以利保护胃黏膜。

　　第二、忌吃腌菜、烟熏和油煎食物。 我国北方居民胃癌得病率远高于南方，其中一个重要的原因就是经常吃酸菜、咸肉、咸鱼等食品。腌菜中含有大量的亚硝酸盐和仲胺，在胃内适宜酸度或细菌的作用下，能合成亚硝胺类化合物，有致癌作用。熏鱼、熏肉中含有大量的致癌物质，如3-4苯并芘和环芳烃。油炸、烘烤、烧焦食物和重复使用的高温食油中也含有此类致癌物质，应少食用。

　　三、胃病病程长 选对药物莫着急

　　日常中饮食不规律，饥一顿，饱一顿，加之酒泡，烟熏，毒侵，细菌炎症的侵袭或服用伤胃的药物，就会打乱胃的消化规律，产生消化障碍。胃腺体细胞的分泌能力会失调，新老更替规律就会被打乱。初期表现为浅表性胃炎，出现胃胀、胃痛、反酸、消化不良等症状，如果得不到有效治疗，加之幽门螺杆菌反复感染(抗菌治疗后容易复发)，而饮食规律又不能恢复，胃腺体细胞就会逐渐丧失功能，发生萎缩，这就是萎缩性胃炎。萎缩性患者的胃黏膜变薄，胃蠕动能力差，消化功能低下，营养吸收能力变差，很容易发生贫血，营养缺乏症等，更重要的是，萎缩的胃腺体细胞会向坏的方向发展(难以受到约束)例如出现异常增生、肠上皮生化，是癌症的危险因素。

　　治疗胃病是漫长的工作，因此最 好选用治本的中药来治疗胃病，这时选择无毒副作用的中成药进行治疗是绿色安全的，荆花胃康胶丸该药能消弱攻击因子，具有抑酸、杀菌、增强胃黏膜屏障功能，它的有效成分可以均匀分布在胃黏膜的表面，并增加胃黏膜的厚度，起到保护和修复胃黏膜的作用。同时，服用期间要避免芹菜等粗纤维食物，以免下肚后摩擦脆弱胃壁，使伤口更难愈合，空腹时也不要喝可乐等碳酸饮料等。

炎炎夏日胃病更易复发

　　最后专家提醒有胃病的患者：在炎炎夏日，人体免疫力下降，更容易感染幽门螺杆菌，导致胃炎高发。加上空调等原因，冷热交替易诱发感冒。人们在服用解热、止痛等药物时，胃黏膜收到强烈刺激，也会诱发慢性浅表性胃炎，或加重慢性浅表性胃炎。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237，纠错电话：18120051373)


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