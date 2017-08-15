博爱23载风雨兼程，做广大市民心中放心医院

男性健康问题不管是在哪个时代，一直是人类健康的一大拦路虎，男性健康问题不容忽视。现今的现代生活，男性健康问题还是那么不容乐观，阳痿、早泄、性功能障碍、不育等成为主要的男性疾病。现在的男科医院也如雨后春笋，层出不穷，那在“男科医院套路深”的环境下，你该这么选择医院治疗呢?怎么样炼就一双火眼金睛找出一家放心的男科医院呢?深圳博爱医院经得起考验!

博爱医院的服务宗旨是“一切以病人为中心”，“德术并举，质量至上”是博爱的立院之本，20多年来，赢得社会各界人士的广大好评，更得到广大患者的真诚信任，努力发扬品牌医院的社会义务和责任。2015年，由深圳市商业联合会举办的“深圳老字号”评选中，深圳博爱医院成为全市医疗系统唯 一入选单位，荣获“深圳老字号”荣誉称号。

质量第 一 服务社会

深圳博爱医院是经深圳市人口和计划生育委员会批准注册，集临床、教学、科研、预防、保健、康复于一体的现代化综合性医院，各种设施先进、专科建设齐全、技术力量雄厚，被指定为深圳市社会医疗保险定点医院。在2016年度的医疗服务质量评价与监测中，116家医院依照得分高低，被划分为A、B、C、D、E五个等级，深圳博爱医院不负众望，跻身A级的“学霸”行列中，并被评为年度医保信用等级AAA单位。

设备先进 医疗团队强大

医院依照“高新全，优中优”的专科发展模式，其中医院的妇产科、口腔科、医疗美容科、眼科、皮肤科、泌尿外科等龙头科室享誉国内外，社会口碑极高。同时，医院秉承“科技兴院，以人为本”的建院方针，从美国、日本、德国等发达国家巨资引进大量尖端的医疗设备与先进诊疗技术，并拥有一支由教授、副教授、博士、硕士等中、高级技术人才300多名组成的专家队伍，其中不乏享誉国内外、享有国务院特殊津贴的专家教授。

收费透明 荣誉满贯

博爱医院严格执行国家卫生部制定的收费标准，明码标价，收费透明合理，接受监督，杜绝乱收费现象。这一点，深受社会的肯定和广大患者的称赞。

2009年12月22日，深圳博爱医院荣膺“中国质量安全品牌示范医院”称号，深圳唯 一一家获奖医院。另外，深圳博爱医院自1995年建院以来，经过20多年的风雨，现已成为符合国家相关规章制度的综合性医院，并荣获了“深圳老字号”的荣誉称号，成立以来获评“医保定点医院”、“工伤保险定点医院”、“生育保险定点医院”等众多资质。2016年，博爱医院在深圳社会办医院满意度评分综合排名榜上名列前十，成为医保等级AAA医院。

以人为本 服务大众

博爱泌尿外科一切以病人为中心”是博爱的服务宗旨，“德术并举，质量至上”是博爱的立院之本，“诚信进取，爱岗敬业”是博爱的优良作风，以满足病人多元化、多层次的服务需求，融医学经验性、医学人文性为一体，全力创立良好的医疗信誉。每年都会举办或参加各种社会公益活动，走进社区，服务群众，把爱传递出去。

深圳博爱医院泌尿外科具有微创治疗特色，中西并举。追求好的疗程，以“诊断细致、中西并举、追求疗程”为宗旨。主要治疗病种包括泌尿系肿瘤、泌尿系结石、泌尿系畸形、前列腺疾病、男性不育、性功能障碍、性传播疾病、男性生殖器官畸形、泌尿生殖系感染等泌尿外科常见病。科室有先进的诊治设备。在诊治疾病中采用微创特色与中西医结合系列治疗，追求最 好疗效。博爱风雨路23载，做市民百姓心中的放心医院。

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