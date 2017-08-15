中药治疗胃病首 选荆花胃康胶丸

据统计，夏季肠胃疾病患者中，1/3是胀气，1/3是腹泻，剩下的1/3则主要表现为肠胃疼痛。中医认为胃痛多为外受寒邪，病邪犯胃所为。胃痛，又称胃脘痛，是以胃脘部经常发生疼痛而言，其主要部位在胃脘近心窝处，痛时可牵连胁背或兼见恶心、呕吐、泛酸，大便溏薄或秘结，甚至呕血、便血等症。

1、幽门螺杆菌是胃病的最 大致病因素

1982年，澳大利亚医学家首先发现了人的胃中有一种螺旋状微生物——幽门螺杆菌，现在已经可以肯定幽门螺杆菌与胃肠道疾病中的4种密切相关：慢性胃炎、消化性溃疡病、胃癌和胃黏膜相关性淋巴样组织恶性淋巴瘤。有人称幽门螺杆菌的发现使慢性胃炎和消化性溃疡的发病原因和治疗出现了一场革命，真是一点也不为过。幽门螺杆菌与胃癌的关系也很密切，尽管它可能并不是惟一的决定因素，但它可能是一个重要的启动因素，1994年世界卫生组织就将其列为第 一类致癌因子。

人是幽门螺杆菌唯 一的传染源，而且它的传染性很强，进食不清洁的食物和接吻，都能导致幽门螺杆菌的传染。我国习惯共用餐具而不实行分餐，所以幽门螺杆菌感染率比西方习惯分餐的国家高得多。经常在外有“饭局”的人，感染的几率很大;家庭内也往往同时发现有感染的现象。吃饭时感染幽门螺杆菌的人可以通过唾液等消化道分泌物传染给其他人，有的家里一个人得了胃病，家里其他人也很容易陆续染上胃病。因此，切断幽门螺杆菌的感染途径是预防胃病的有效方法。

2、幽门螺杆菌引起的胃病也可服用中药

阿莫西林、克拉霉素、环丙沙星、乙酰螺旋霉素……很多家庭的小药箱里都能找到几样抗生素，一旦身体哪里有炎症就吃点。很多家庭胃痛也会用服用抗生素来缓解症状。专家提醒每类抗生素都有它的抗菌谱。例如，细菌有球菌和杆菌，一些抗生素仅对球菌起作用，对杆菌无效，杆菌感染时选用对抗球菌的药物就达不到抗菌的效果，而且易产生耐用性和胃肠道、肝脏的副作用。因为抗生素的滥用，现在的胃病复发率极高。

荆花胃康胶丸的作用机制是一方面降低胃酸含量，阻断幽门螺杆菌对胃黏膜的破坏，与常用的根除幽门螺杆菌方案合用，可提高根除幽门螺杆菌的疗效，另一方面荆花胃康胶丸有黏膜保护作用，可修复黏液屏障、促进黏膜下血流及促进表皮生长因子的生长，提高幽门螺杆菌造成的溃疡的愈合质量。

荆花胃康胶丸采用新型的胶丸剂型，高富集有效成份，多靶点作用，复发率低，且调理胃肠内环境;具有抑酸、抑制胃蛋白酶活性、杀灭幽门螺旋杆菌并且解痉、止痛的作用。专家鉴定：现代中药荆花胃康胶丸是天然植物药，单一用药即可有效杀灭HP，但不影响人体正常菌群，也不产生耐药性。

现在正处于 夏季高温高湿的天气，如果突然发生胃痛，手边没有药物，也可自制一款 “盐姜茶”缓解胃痛。做法：将绿茶20克.食盐10克.生姜10克.放在2000毫升沸水中冲泡。生姜中含有挥发油和姜辣素，具有健胃和帮助消化的作用;放点食盐可以补回损失的氯化钠;绿茶内则有水溶性维生素。它可以兴奋中枢神经系统，消除疲劳，增强机体对高温的耐受力。同时，对寒性胃病引起的恶心呕吐、腹痛腹泻等，也有预防和辅助治疗效果。

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