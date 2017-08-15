多角度分析，孕妇穿防辐射服有用吗

孕妇防辐射服是上个世纪末就出现了产业，随着生活中辐射的逐日增加，防辐射服产业也是越来越大，防辐射服越来越普及的同时伴随的质疑声也没有停止过，很多妈妈存在的疑问是防辐射服有用吗，怀孕了有没有必要买?

其实这是很简单的问题，今天我们从电磁辐射、防辐射服和消费者群体孕妇三个角度来分析，孕妇防辐射服有没有用，有没有必要买。

一、在生活中，电磁辐射大吗，真的需要防辐射服去防护吗？

电磁辐射首先是世界环境组织发布的世界四大环境污染源之一，于水质污染、大气污染和噪音污染并列。

来自上世纪末的数据：1999年5月8 日闭幕的全国电磁辐射环境污染源的现状：工科医疗设备共1 5335台， 地球卫星3个，广播电视发射设备共10235台，总功率130万千瓦;大哥大基站总数近万个;空中蛛网一样的高压输变电线等都在向外发射泄漏电磁波辐射。

电磁辐射的解释很接地气的一段解释来自于国家环境检测中心谢主任的发表言论，他表示电磁辐射的电磁辐射源就是一切的电源，即有电就会有电磁辐射。电磁辐射在现实生活中肯定也是避免不了的存在，电磁辐射距离越近，辐射越大，辐射源越多，辐射累计也越多。

二、防辐射服有用吗，真的能防住效果吗？

防辐射服距今已经几十年的历史了，随着科技的发展，防辐射服在各个方面也得到了提升。防辐射服的原理是利用服装内金属纤维构成的环路产生感应电流，由感应电流产生反向电磁场进行屏蔽。金属良导体可以反射电磁波，即当金属网孔径小于电磁波波长1/4时，则电磁波不能透过金属网。是超专业的物理学解释，防辐射服就是利用金属的特性以达到防辐射的效果。

现如今的防辐射服防护率均是良好情况，以婧麒第 一品牌为例，防辐射服防护率是达到了99.999%，独 家的专利技术深海沉淀也是为防辐射服加分不少，防辐射服虽然作为防辐射服装，但是面料上舒适透气，亲肤柔软，和普通衣服触感并无一二。

三、孕妇孕期防辐射服必要性

上面我们可以防辐射是一种趋势，并不是说只是“谣传”， 电磁辐射横行，防辐射是势在必行。

孕妇在怀孕初期开始身体抵抗力以及免疫力，新陈代谢都会不如孕前，这是每个妈妈都会经历的过程，这直接导致的结果是妈妈对于外界的环境影响没有什么抵抗力，容易受外界环境影响，电磁辐射首当其冲，生活中不乏有辐射导致妈妈流产、胎儿畸形等例子。

北京大学第 一附属医院前主任金燕志曾在做客科普节目中发表的医学界实验，医学界曾经以700名孕后还坚持在电脑前工作的孕妇为实验对象，其中每个星期在电脑前工作超20个小时的流产率为10%，每个星期超40个小时在电脑前工作的流产率为20%。

综合三个方面的因素我们得出的是电磁辐射是不可忽视的，防辐射服是可以有效防护电磁辐射的，孕妇在孕期身体条件不允许出现什么差错，因此防辐射服是有用的，在这个辐射聚集的社会，是很有防辐射服的必要的。

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