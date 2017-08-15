德国黑科技“康复机器人”助力合肥长兴康复医院

8月12日，由安徽新媒体集团中安教育网主办，合肥市长兴康复医院承办的“步步为赢—和机器人朋友共创未来”公益活动举行。该活动旨在借助先进技术机器人的力量，帮助脑瘫儿童更好地康复训练，勇敢的迈出人生特殊的第 一步。

对于脑瘫儿童和他们的家庭来说，这种与生俱来的沉重，给他们的成长之路背负了巨大的精神负担、经济负担。如果现代技术的介入能够有效改善患儿的生活状态，这些“折翼的天使”也许就能绽放出更让人惊喜的生命之花。智能矫正康复机器人或许就是这样的希望所在。我们举办此次公益活动，就是希望更多的患儿、更多的爱心人士能够知道新治疗技术的存在，能够让更多的患儿有机会改变人生的轨迹。

为帮助脑瘫儿童及家长们更直观的了解现代技术的力量，合肥贝思特乐高科技中心的10位“公益小天使”为脑瘫儿童带来了机器人表演秀，并将小机器人作为“神秘礼物”现场送给需要帮助的脑瘫儿童们。

赠送遥控机器人

当天，此次公益活动筹备期间向全省征集的20名脑瘫儿童在合肥长兴康复医院接受了全国著名儿童脑瘫专家一对一免费测评与康复指导，并且体验了世界先进技术--康复机器人的康复治疗和综合性的康复方式。

相比于现场其他的脑瘫孩子，17岁的李保坤显得尤为特殊。作为当日参加活动的20位患者里年纪最 大的一个，李保坤显然已经错过了最 佳治疗时间。当天，合肥市长兴康复医院康复部主任陈曦为其免费做了病情评估与检测，得知李保坤由于接受康复治疗时间较晚，目前能恢复至生活自理的可能性为30%至50%。李保坤从出生时，便由于羊水污染导致脑瘫，然而不幸却接连而至。其双胞胎的哥哥出生后不久患上了自闭症，父亲由于事故引发了精神问题，在多重打击下，母亲最终也产生了精神疾病。原本幸福的家庭就有了四本残疾证，从此，生活上的重担就落到了老人身上。对此，合肥市长兴康复医院表示，将全力帮助李保坤，使其拥有基本的生活自理能力。

患儿体验康复机器人

据了解，合肥长兴康复医院引进的德国“下肢康复机器人”是目前国际上最 先进的步行训练设备，也是安徽省内第 一台下肢康复机器人。主要是依据现代康复医学理论和人机合作机器人原理，通过计算机控制下的外骨骼式矫正器，带动患者双下肢在运动跑台上运动，使大幅度的步态训练成为可能。该机器人还可以根据病人的实际情况自动调节运动参数，实现最 佳康复训练，最终达到重塑、纠正患者的步行方法，训练患者的行走能力，同时增强患者的血液循环和心肺功能，增强患者肌力和耐力。广泛适用于脑瘫、脑外伤、脑肿瘤、脑炎、脊髓损伤、骨科手术后等引起的肢体不便或瘫痪等行走障碍患者。

患儿获得小天使赠送的礼物

“我们希望通过这次公益活动，通过评估和体验，坚定患儿及家长康复的信心，同时我们也希望脑瘫儿童们能与我们所有的健康孩子一样，共同扬帆起航，让生命的力量乘风破浪。”合肥长兴康复医院院长曾海燕表示。

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