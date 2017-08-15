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高血压年轻化 健客首推“高血压药品保险套餐”

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2017-08-15
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　　随着环境污染、生活压力、饮食作息不规律等原因，越来越多的年轻人开始患上高血压，这个曾被定义为“老年人专属”的疾病，如今正在向年轻群体靠拢。数据显示，2016年，全国高血压患病人群超过2亿，且高血压患病人群正趋于年轻化。更为严峻的是，全国死于高血压并发症的患者在150万人以上。

　　针对这一现状，健客推出三份高血压药品套餐，并首推“高血压+并发症”保险，消费者不仅可以以低于市场价30%以上的价格买到药品，还可获赠泰康在线保险提供的一年的并发症保险。

　　高血压日渐年轻化 “并发症”让患者痛上加

　　以往，人们常常以为高血压是中老年人的专利，事实并不尽然。随着生活节奏的加快，生活紊乱，压力增大等原因，越来越多年轻人也开始成了这一慢性疾病的高危人群。另外，肥胖、饮食重口味、烟酒过度、工作高压以及有家族病史的人群，同为高血压高发群体。患有高血压后患者常表现有头晕、头痛、眼花、耳鸣、失眠等症状;如果不加以治疗，随着病程进展，会出现脑中风后遗症、终末期肾病、主动脉夹层动脉瘤、高血压心脏病等疾病。

　　比高血压更可怕的是高血压并发症，据悉，我国每年死于高血压并发症的患者在150万以上，致残者达数百万。高血压病引发的脑中风后遗症、终末期肾病、主动脉夹层动脉瘤、高血压心脏病四大并发症已经成为中老年人致残、致死的罪魁祸首。

　　低价+保险：两大优势惠及消费者

　　高血压作为一种慢性疾病，目前没有好的根 治方法，需要长期服药来减轻痛苦，考虑到患者长期用药的成本压力以及并发症带来的威胁，健客制定了三份优惠套餐福利回馈患者，套餐涵盖了主流常用的高血压类药品，用量为期一年，价格低于市场价30%以上。

　　除此之外，健客联合泰康保险首推“高血压药品保险套餐”，消费者购买高血压保障计划组合，就可以获得相应金额的高血压类药品，以及由泰康在线承保的最 高价值10000元的高血压并发症保险。据悉，目前在健客网上药店平台上，在售高血压药单品种类超过350种，平台展示高血压药超过600种，这些展示药品意味着，如果患者需要，健客可以帮助患者找到他们所需的药品。

　　病前+患病+病后 为患者提供全流程服务

　　健客方面表示：由于高血压属于长期服药的疾病且并发症严重，将药品和保险结合起来，一方面以很低的价格为高血压患者提供一个比较长周期的用药保障，同时也能在经济上帮助消费者防范因为并发症出现而导致的大额开销。

　　目前，健客“药品+并发症保险”还仅限于高血压类药品，下一步还会涉及糖尿病、肿瘤等慢性病药品。除此之外，为了指引消费者正确用药，健客1000多人的专业药师团队为消费者提供咨询服务。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237，纠错电话：18120051373)


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