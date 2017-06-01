首届国际辟谷养生学术研讨会在京召开

核心提示：2017年6月9日上午，由北京中医药大学、中华中医药学会联合主办，北京中医药大学养生学研究所、中华中医药学会养生康复分会承办，育寿谷健康管理（北京）有限公司协办的首届国际辟谷养生学术研讨会在北京中医药大学召开。

本次学术研讨会以“探寻辟谷养生精髓，推进人类健康事业”为主题，共设有领导致辞、辟谷养生系列功法展示、大会主旨演讲、圆桌高峰论坛、倡议发布、授牌仪式等环节，来自国内外的中医学、西医临床医学、营养学、网络数据、医学气功以及传统武术等领域的专家学者共同围绕辟谷养生进行探讨。研讨会以中国传统儒、释、道、医的养生理念为核心，结合现代医学的科学研究技术与方法，本着求真务实的原则，探讨辟谷养生的现状及其未来的研究发展规划。

北京中医药大学学生代表在开幕式上表演躯干蛇行功和无极健身棒

首届国际辟谷养生学术研讨会暨辟谷养生研究项目正式启动

北京中医药大学校长徐安龙教授到会致辞。徐安龙校长指出，近年来，社会各界包括医学界，对辟谷的评价褒贬不一，看法参差不齐。辟谷的能量来源是什么，其适应症和适应人群是什么，不适应人群又有哪些，诸如此类有关辟谷的问题目前并没有一个明确清晰的解答，需要进行进一步的学术研究来加以论证。辟谷，既需要临床疗效的证明，也需要医学理论的支撑。北京中医药大学养生学研究所与中华中医药学会养生康复分会致力于开展生态养生（辟谷）的科研工作，这是社会现实的需要，也是辟谷养生规范发展的要求。北京中医药大学鼓励和支持专家、学者推动中医药理论与实践的发展，今后，学校将会一如既往地支持辟谷养生研究各项活动的开展。

国家中医药管理局机关党委常务副书记、研究员张为佳应邀参加本届研讨会。张为佳副书记谈到，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央全面审视国内外发展大势，高度重视中医药工作，做出了一系列重要部署，为建设中国特色医药卫生体制和中医药在新时期的科学发展绘制了蓝图，我国的中医药事业迎来了十分难得的发展机遇。生态养生（辟谷）不仅是中医养生保健的重要范畴和中国传统文化的优秀组成部分，也是针对各种代谢综合征人群的重要方法和手段。北京中医药大学与育寿谷健康管理（北京）有限公司顺应时代潮流，联合开展生态养生（辟谷）研究，要把引领学术发展摆在工作的首位，进一步加强对辟谷养生学术活动的指导、监督与服务，稳步提高辟谷养生学术交流的质量和水平。同时，还要针对当前辟谷养生界资源分散、重复、碎片化等问题，发挥学会知识集成、项目组织、学术传播优势，推动学术资源的开放，推动辟谷养生的科学规范发展。

中华中医药学会副秘书长、学术部主任刘平表示，德国营养学会1993年颁布了禁食疗法诊疗标准，并规定BMI值超过25的中学生必须进行禁食训练。禁食也是代谢性疾病、心脑血管疾病以及身心疾病的重要干预手段。他希望这次学术研讨会能够成为辟谷养生文化引领人类健康新阶段的开始，中华中医药学会愿与大家一道，深化互利合作，携手努力共赢，开启中医养生文化繁荣发展的新篇章。

原卫生部保健局副局长、中华中医药学会养生康复分会主任委员李宁是辟谷养生的积极参与者，曾两次参加育寿谷生态养生（辟谷）训练营，随着实修辟谷养生，对辟谷了直观感受。李宁谈到，举办首届国际辟谷养生学术研讨会有利于消除对辟谷的疑虑和误解，让世人对辟谷有更加深刻的认识。辟谷所得的收获（能预防、控制甚至治好糖尿病）与临床药物、营养学干预有什么不同，差距究竟有多大，这些都需要在实践中进一步探索 。他表示，“希望能够成为这方面的专家和宣传员。”

会议期间举办了11场主旨演讲，有关专家就辟谷养生的不同范畴各抒己见，为辟谷养生发展注入新动力。

北京中医药大学养生学研究所副所长、中华中医药学会养生康复分会常务副主委刘长喜教授积多年研究成果，为大会报告了辟谷内涵与方法及其现代科学解析。

北京中医药大学养生学研究所副所长、中华中医药学会养生康复分会常务副主委刘长喜介绍辟谷养生内涵及方法

美国加利福尼亚州立大学洛杉矶校区大卫·杰弗里医学院及海港医学中心教授马胜兴为大家分享了关于辟谷防治代谢综合征的经络生化学机制初探的研究成果。

社团法人日本国际观光医疗学会特别顾问，旅日华人中医师协会常务副会长赛序波介绍了日本の断食（FASTING） 的相关信息。

加拿大多伦多大学病童医院研究所教授宿滨，作了题为Fasting Research 的报告。

军事医学科学院放射与辐射医学研究所电磁与激光生物学研究室主任、蛋白质组学国家重点实验室副主任张成岗介绍了基于“菌心说”学说的柔性辟谷技术在慢病防治中的应用。

浙江师范大学生化学院生物医学研究所教授、中囯医学气功学会常务理事邵邻相为大家解析了辟谷在防治2型糖尿病中的应用。

桂林电子科技大学教授、中国医学气功学会常务理事邓国峰阐述了近20年来国内辟谷发展及网络传播大数据分析。

北京中医药大学特聘教授来正华从医学角度分析了辟谷养生的医学机理。

中华传统武医研究院秘书长、中国武医文化研究发展中心副主任刘合斌揭示了辟谷的误区与乱象。

北京联合大学副教授、中国医学气功学会常务理事刘峰为大家论述了辟谷研究的三个问题及其应对策略的思考。

青城武术文化研究会副秘书长宋施义诠释了玄门内丹辟谷相关知识。

习近平总书记把中医药喻为打开中华文明宝库的钥匙。中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在构建中国特色健康服务业、提升公民中医养生保健素养、满足人民群众多样化、多层次健康服务需求等方面发挥着独特作用。

当前，随着我国工业化、城镇化、人口老龄化进程不断加快，居民生活方式、生态环境、食品安全状况等对健康的影响逐步显现，慢性病发病、患病和死亡人数不断增多，群众慢性病疾病负担日益沉重。国内外都在加强对慢性病防治技术的研发，集儒、释、道、医于一体的辟谷养生理应得到充分的重视。

北京中医药大学养生学研究所刘长喜教授团队从辟谷的实践，原理，文献等方面对辟谷进行了一系列研究，完成了针对辟谷养生的系列标准功法的教学研究；开展了辟谷干预代谢综合征人群的肠道菌群S16、宏基因组学以及血和尿的代谢组学研究；提出“肠道菌群初始化”假说，用以阐析《道德经》所言“专气致柔，能如婴儿乎”的经典论述。

中医养生保健是中医药文化的重要组成部分，生态养生（辟谷）是中医养生保健领域的一颗璀璨明珠。近年来，随着大健康产业的迅猛发展，国务院相继颁布了《中医药健康服务发展规划（2015—2020年）》、《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》，进一步提高了中医药养生文化在大健康产业中的核心地位，为辟谷养生保健的规范、科学研究提供了坚实基础，搭建了广阔平台。我国政府已明确把健康产业作为关系国计民生的战略性产业，大健康产业已经成为中国经济持续增长的新亮点。本届学术研讨会的成功举办，必将进一步提高全社会对辟谷养生及其产业发展的关注，带动更多的社会资源投向生态养生（辟谷）研究，使其为人民群众的健康福祉发挥日益重要的作用。