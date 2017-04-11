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燕赵之地现盛景，无针风采亮冀都

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2017-04-11
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　　——2017年河北省糖尿病防治协会年会无针精彩亮相

　　四月芬芳，弥漫着淡淡的花香，充满着昂扬的活力。4月8日，由河北省糖尿病防治协会主办，河北省人民医院承办的2017年河北省糖尿病防治协会年会暨第九届糖尿病心脑肾并发症诊治学习班在石家庄市以岭药业健康城国际会议厅隆重召开。

　　图一:会场盛况

　　本次盛会邀请了北京、陕西、河北等多家三甲医院内分泌科专家和学者，参会人员高达800余人。来自第四军医大学西京医院的姬秋和教授、北京协和医院肖新华教授以及河北省人民医院宋光耀教授等十几位国内知名专家受邀作了专题报告。

　　图二:大会现场

　　作为本届大会的重头戏，北京协和医院内分泌科肖新华教授在大会中做了《论无针注射技术与血糖控制》的主题报告，获得了与会学者的热烈反响和广泛关注。

　　图三:肖新华教授报告现场

　　该报告指出，近年来糖尿病患病率居高不下，除了口服降糖药物，胰岛素注射也成为糖尿病患者主流的治疗方式。无针注射器的面市，在帮助糖尿病患者减少胰岛素注射用量，平稳控制血糖的同时，更加安全便捷。快舒尔作为国内无针注射器的研发和推广的领跑者，弥散给药技术日趋成熟，经临床实验表明，其具有吸收快、注射时疼痛感较轻等优势，注射速效胰岛素时疗效优于传统有针注射。这一颠覆性产品大大提高了我国上千万糖尿病患者的生活质量，在业内形成了良好口碑，在短短几年时间内快速成为胰岛素注射的主流产品。

　　会上专家们对无针注射器的良好控糖效果表现出强大的兴趣，会后纷纷来到快舒尔展台进行咨询、体验，感受快舒尔无针注射器为胰岛素注射带来的重大变革，希望在今后的临床工作中可以进一步与北京快舒尔医疗技术有限公司就无针注射器应用进行深度合作。

　　图四:展台现场

　　本届大会在众专家学者对胰岛素注射新未来的热情期待中落下了帷幕。作为大会追捧的明星产品，快舒尔无针注射技术即将惠及广大河北糖友，为他们改善胰岛素注射方法、提升胰岛素注射体验做出积极贡献。

　　(本文为商业文章仅代表作者个人观点，与本网无关。对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。若有疑问请致电：0512-85889237 纠错电话：18120051373)


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