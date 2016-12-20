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选择成都东区爱尔眼科医院看眼病的五大理由

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2016-12-20
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　　随着眼病医疗基础知识的普及，越来越多的家庭成员开始重视眼部健康。那么，家里一旦有人生病，选择医院也成了必然纠结的问题。去公立医院吧，也分三六九等，排队挂号也麻烦;找专科医院吧，很多人也担心民营医院要遭“烧”。毕竟也有个别案例见诸报端，影响着人们的抉择。然而，爱尔眼科医院在成都扎根十来年，门诊量日益增涨，这体现出爱尔眼科品牌的力量，责任行医、规则行医两在准则在这里有更好的体现。2016年9月，成都东区爱尔眼科医院顺势成立，未来将成为爱尔眼科医院在成都的旗舰医院。

　　看眼病，选择成都东区爱尔眼科医院的五大理由，给你更好的就诊体验。

　　一、眼科专家云集 医资力量雄厚

　　首先，选择一家医院，势必看其有没有信得过的专家团队。成都东区爱尔眼科医院作为中南大学爱尔眼科学院教学医院，由华西医科大学眼科研究生毕业、从事眼科临床、科研、教学工作30余年并获科技进步奖等多项奖项的樊映川院长领衔，带领一大批眼科领域专家组成强大的医疗团队，开展屈光(近视)手术、白内障、青光眼、泪器病、青少年视力防控、斜弱视及儿童眼病、角膜移植等方面都项目的诊疗工作。

　　1.眼底病专家胡建斌团队

　　眼底科通常在业界作为评价一家眼科医院好与坏的直接标准，因为不管是做近视手术抑或是白内障等手术，均需要眼底科的支撑，保障手术的顺利开展及质量。在成都东区爱尔眼科医院眼底科由业务院长胡建斌作为学科带头人，带领黄晓旭、秦小林等优秀的骨干医生组成集临床科研一体的医疗团队。

　　胡建斌院长本科毕业于上海医科大学，获华西医科大学眼科学硕士学位。美国犹他大学MORAN眼科中心博士后工作多年，主修眼底玻璃体视网膜手术、分子遗传学、人工视觉和眼底黄斑变性疾病，从事玻 璃体视网膜疾病、疑难眼病临床及科研工作近30年。主持及参与多项科研课题，在刊物发表论文多篇。擅长视网膜脱离、糖尿病视网膜病变等复杂性眼底疾病的诊断与手术治疗。2016年，由胡建斌院长提名的《糖尿病及糖网病网络防治平台建设》成功通过爱尔眼科医院集团立项，此网络防治平台的建立，将真正实现糖网病的早发现、早治疗，预防和减少致盲率，提高患者的生存质量，减轻家庭及社会的经济负担，具有不可估量的社会效益。

　　2.两大院长五大副高的屈光（近视）手术团队

　　作为医院重要的科室，屈光(近视)手术专科更是具有强大的医师阵容。周进、唐建两大院长领衔，具有20多年临床工作经验的鲁齐主任作为科主任，同时有骨干手术医生莫静、门诊专家李正时两位副高职称的专家，同时还有国家一级视光师周启秀等组成的团队。可谓“两大院长、五大副高、一级视光师”，周进院长近两年在国际学术会上频频获奖，而唐建院长毕业于华西医科大学，获眼科学博士学位，近年来完成科研课题和高校博士点科研课题两项，在眼科期刊发表眼科学术文献多篇。不管是ICL(V4C)晶体植入术还是德国蔡司smile3.0全飞秒，科室均可开展。

　　3.患者爱戴的白内障专家肖志全团队

　　在白内障与青光眼诊疗方面，成都东区爱尔眼科医院拥有从事眼科医疗临床工作30多年的专家肖志全主任。肖志全主任毕业于川北医学院，先后在华西医科大学和重庆医科大学。。多次作为主刀医生参加由国际狮子会、卫生部和中残联组织开展的“视觉第 一，中国行动”白内障复明行动。在刊物发表学术论文十余篇，多次参加眼科学术交流会。肖志全医生擅长外伤性白内障、糖尿病等复杂性白内障、青光眼、葡萄膜炎和高度近视的手术治疗，开展飞秒激光白内障(无刀手术);同时在眼外伤、眼整形、复杂性义眼台植入手术等方面也积累了临床经验。在医院门诊，经常会看到患者重获光明后特意前来感谢肖志全主任的场景。

　　3.儿童眼病专家林江团队

　　斜弱视、儿童眼病、青少年视力防控，在这方面成都东区爱尔眼科医院由“老部下”林江主任担纲科主任，继续为成都市民提供优质的诊疗服务。

　　4.杜安石泪道与眼整形团队

　　泪道及眼整形方面则由专家杜安石主任带头，开展鼻内窥镜下的先进微创术式，上睑下垂、重睑术等诊疗项目。

　　5.有眼库为支援的角膜病专家团队

　　如果眼部有角膜方面的疾病，那么选择成都东区爱尔眼科医院准没错。科室拥有国家卫生部门验收的眼库——成都东区爱尔眼科医院爱尔眼库，并由业务副院长唐建亲自坐镇，角膜移植手术可进入黄金救援通道。

　　二、更多术式汇集 享受前沿诊疗服务

　　在眼科疾病的诊疗中，多个病种需要用到手术。例如成人近视，成都东区爱尔眼科医院斥巨资引进了德国蔡司smile3.0全飞秒、美国WaveLight鹰视FS20O飞秒激光、德国阿玛仕750Hz等设备，开展ICL(V4C)晶体植入术、蔡司smile3.0全飞秒、U视飞秒等先进术式;在眼底病方面，开展25G微创玻切手术;在白内障方面，开展“飞白”手术(即飞秒激光导航下的超声乳化白内障手术)，同时还引用区域折射等高端晶体，一台手术搞定老花、近视、白内障等多重问题;在儿童眼病方面，开展显微镜下的微创斜视手术;在泪道堵塞方面开展鼻内窥镜下的微创手术，面部无痕……简而言之，成都东区爱尔眼科医院提供的均为尖端术式。

　　除了手术方式，医院还提供干眼特色门诊，开展眼部SPA服务;青少年视力防控有集团研发的“云夹”高新产品出售，并提供医学验光配镜、视功能检查与训练等前沿服务。

　　三、环境宽敞温馨 注重保护就诊空间

　　医院在很多人的印象中，往往充斥着难闻的药水味道、湿滑的地面、拥挤的求医者……而当你步入成都东区爱尔眼科医院，会产生这是在星级酒店的错觉。对，它就是一家按星级标准打造的医院，它合理利用空间，每位患者都能感到舒适，并能感受到“被保护”。

　　在交通方面也非常便利，3号地铁线、多条公交均可直达，同时对于自行驾车的患者，医院有三层地下停车空间，十分便利。

　　四、眼病诊疗全面开展 价格透明公正

　　看病怕被“烧”，这是大多患者的担心，甚至对民营医院都带上了“有色眼镜”，事实上，成都东区爱尔眼科医院作为中国IPO上市医疗机构，接受政监会以及社会各界的监督，秉承“责任行医”的根本宗旨，规范全面开展眼病诊疗的所有项目，价格透明公正。

　　五、注重诊疗质量 服务体贴周到

　　医院发展的核心本质是医疗质量，成都东区爱尔眼科医院在多位领域学科带头人的共同带领下，完善了相关诊疗制度，注重诊疗质量，实行患者回访制，强调诊疗服务有效、高质、体贴周到。

　　(免责声明：昆山鸿富通登载此文出于传递更多信息之目的。文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该本文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容。深度热点专栏文章投诉电话：0512-36684066)

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