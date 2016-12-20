整形医生月入十万的真相

2016年网红元年爆发，加速了整形行业的发展，整形医生的薪资成了大家热议的话题，大家表示颜值经济下，整形行业成为一个暴利行业，整形医生月十万高薪令人瞠目，很多人面对这种极 致诱惑，蠢蠢欲动想要涉足瓜分这块蛋糕。真相到底如何，真的是这样容易吗?对此，我们采访了北京基础美整形医院院长黄大勇。

黄大勇院长表示：“医疗美容行业看似是一个暴利行业，实质上并不像表面那么容易，整形医生从学习到上台手术，不仅时间漫长，而且需要经过整过考试层层把关考核，直到技术和专业达到国家要求标准，这过程需要至少七八年的时间，如果要技术过硬，那就需要数十年才可以，所以在市场需求量大，高端人才匮乏的这一情况影响下，医院想要招到一个技术过硬的整形医生成本也会较高。当然技术好口碑好的整形医生客户也会多，相对应拿到的提成也会多一些，工资高也就不足为奇。能力和薪资是对等的。

对此记者在基础美医院采访了其他医生，了解到一些情况，眼鼻中心周主任告诉记者，他入这行已经有十多年了，在基础美差不多也快十年了，这十年，他和他的团队加班是常事，晚上加班到十点以后是常事，周主任说：”月薪10万不属实，但也不是没有可能，像我们，平时客户就多，一到节假日特别忙，有些客户是从外地坐飞机赶来的，时间安排紧迫，所以我们就尽量满足客户的需求。”

记者从人才市场和各大招聘网站了解到，普通的高校毕业生两三年后月薪就可能拿到一两万元，工作十年后月薪十几万元的大有人在，所以由此看来，一个整形医生从成形到走向工作岗位后，兢兢业业工作拿到十万月薪也不算暴利，事实并不像大家表面看起来的那么具有诱惑力。

出于人类的爱美天性，再加上网络审美时代“小鲜肉”与“网红脸”当道，也使得“颜值经济”红透半边天。据相关产业研究机构统计，截至2015年，中国泛医疗美容市场的规模超过5000亿元，近几年行业增速达20%~30%。黄院长表示：蛋糕虽诱人，但是对于合法的医疗美容机构来说，压力也不小：一方面人力成本和广告费用挤占了相当一部分利润;另一方面大量没有资质的整形机构侵压了大部分的市场。

“月薪10万”不排除招聘机构炒作的可能性，但是这个高价位的月薪还是有可能的。

黄大勇院长说，如果是国内知名整形外科方面的专家，10万元以上的月薪并不难。他对记者分析：“这些人不仅在医院工作多年，而且经常会参加国内外一些学术研讨会，去进修学习，临床经验丰富，技术好，审美也会不同于一般的普通医生，这其中要花费数十年的精力，所以拿到数十万的月薪也是不足为奇的。”

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