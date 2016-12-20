防辐射服真的有用吗？

在网媒工作的王女士结婚迟迟没有要小孩，父母就催着赶紧要娃，张罗着做些备孕准备。母亲甚至直接购买了防辐射服让备孕的王女士穿。王女士的母亲觉得女儿的工作环境必须要面对工作压力和大量的电磁辐射，这才耽误了宝贝外孙的出生。但王女士有这样的疑问，备孕穿防辐射服真的有用吗?

有80%的孕妈妈在备孕期都会选择穿防辐射服!而且面对防辐射服无用论和电磁辐射无害论时，多数妈妈觉得现在的防辐射服跟品牌孕妇装价格差距不大，电磁辐射是否有害科学界尚未有定论，只要能屏蔽，买件防辐射服图个心安，终归对宝宝有点好处。

某宝上防辐射服年销量过千万件，这代表相当一部分的孕妇对防辐射服有需求。因为现在的环境实在太不让人安心了。

电磁辐射有害吗？

日常的电磁辐射对人体的伤害有限，成人在电磁辐射环境里只会感受到轻微的疲劳，休息后即可恢复。目前科学界对电磁辐射对胎儿是否有影响并没有实质性的的定论。现在沿用的电磁辐射对胎儿无影响的论据，也是上世纪90年代的对比数据，现实意义不大。

最 新的科学研究发现，电磁辐射对生殖细胞和生殖系统有轻微的影响，比如IT工作者，机房调试，电厂维修等特殊工种的男性，生男孩的比例大大的下降。德国因此推出了男性防辐射内裤。

防辐射服的运用领域

防辐射服最早运用在军用领域，作为特种作战人员的电磁屏蔽防探测内衬，然后陆续装备到部 队的机房，雷达，后勤保障，其中在电子战机飞行员中使用最为频繁，航天领域的宇航服对电磁辐射的屏蔽要求更为严格。

孕妇需要穿防辐射服吗？

复杂高强度的电磁辐射环境里，人体对电磁辐射的需求是存在的。电磁辐射损伤是一个可恢复的伤害，通过休息和补充相关的食物就可回复。因此正常人对电磁辐射具备很好的抗性，大家不必过分的忧虑。

电磁辐射对胎儿的影响，有科学家表示，胎儿在高速分裂的胚胎期和脑神经发育期，如果承受一个复杂的电磁环境里，会影响细胞分裂和神经发育。因为这些敏感阶段，外界环境的影响不应忽视，既然电磁辐射对成年人有影响可回复，对于高速发育期的胎儿来说，这个伤害和回复效率决定了是否需要防辐射服。目前这一设想并没有科学性支持，仅仅是一个设想。

防辐射服市场

中国航天科研合作单位添香防辐射服最早把军用技术民用化，此外，日本，美国，德国也陆续出现防辐射服产品。亚马逊上搜索可以看到，国外除了防辐射服外，有一些防电磁辐射盖毯，内裤，还有防电磁辐射电热毯垫。

理性对待电磁辐射，不必过分的担心。但是值得一提的是，现在社会，电磁环境日益复杂，越来越多的手机，电脑，电子设备，孕妇在怀孕期还是应该从保护宝宝的立场上，少玩手机，因为这个伤害再小也存在，对于每个爱宝宝的家庭，万分之一的意外也是一个巨大的悲剧。

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