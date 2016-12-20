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海外医疗新热点 德国质子中心携手携康长荣成先锋

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2016-12-20
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　　时至2016年，德国不论是从工业还是军事上，都成为了国际一流。在这样的前提下，德国的医疗技术也得到了长足的发展，特别是在癌症治疗这一领域，已经占得先机，德国慕尼黑质子中心的顺利落成，就是最 好的证明。

　　质子中心，其实不仅建立在德国，美国、日本等发达国家也都顺利建成质子中心。每天来这里接受治疗的人可以说来自“五湖四海”，当中也不乏一些中国人。

　　所谓的质子中心，就是利用质子新型治疗技术，与癌症相抗衡，这种全新的治疗方法已经得到了国际医学专家的认可，所以质子中心似乎在国外早已经成为“香饽饽”，前来就诊的患者络绎不绝。而质子从医学方面来说就是带电的粒子，利用专业的设备将这部分粒子“打造”成一股质子光束，再由专业的加速设备与精准控制系统对其进行加速与控制，快速穿透人体的同时能准确到达目的地——恶性肿瘤所在区域。在到达的一瞬间，立刻对其事实“引爆”，利用质子光束携带的巨大能量彻 底消灭癌细胞，从而令癌症患者摆脱病魔的纠缠。

　　为什么德国质子中心的质子治癌技术有如此强大的吸引力?

　　首先，质子治疗不需要开刀，更不需要服用化学药物，这样患者自身也就免去了一些烦恼。开刀肯定对身体有损耗，服用药物也肯定会受到副作用的影响，试问有这样一种方法哪个患者不会选择?

　　其次，质子治疗疗程非常短，据曾去过国外质子中心接受治疗的张女士介绍，为了不耽误正常工作，周五晚上的飞机就可以直接飞到目的地，然后利用周六与周日这两天便可接受质子治疗，而周日夜间便可回国，丝毫不会耽误周一的工作。如果在国内采用传统治癌方法，肯定不会如此迅速，疗程最起码也要半年左右。

　　除了上述两大优势之外，质子治疗还具有传统治疗无法媲美的一大优势，即复发概率极低。很多时候，经传统治疗过后的患者，总是因为癌症复发而死亡。质子治疗临床试验结果表明，经质子治疗后的患者复发几率非常非常低，低的令人震惊。

　　作为国际上比较知名的质子中心之一，德国慕尼黑质子中心也与多个国家的医疗机构建立了合作关系，只为了可以挽救更多宝贵的生命。这当中就包括国内海外就医行业领军者——携康长荣医院管理(北京)有限公司。要知道，携康长荣多年以来始终致力于国内质子治疗事业的发展，这一举动更是给国内广大癌症患者带来了福音。

　　两家医疗机构的合作，不但可以让国内癌症患者海外求医道路更加畅通无阻，还可以让国内癌症患者有机会尝试当今世界顶 尖治癌技术，留住宝贵的生命。更何况，携康长荣乃是国内最专业最周到的海外医疗服务机构，所以在其他方面，也更具优势。例如提供更加细致入微的全程随行服务，提供海外生活服务等等，就连聘请专业的医学翻译，携康长荣也可以“亲自出马”，帮助患者聘请，这样一来，不论是在出国的准备期间，还是出国的治疗期间，患者都可以更加安心接受治疗，或许没有了烦心事的柴饶，质子治疗的效果会更加惊人，彻 底 治 愈也非常有可能。

　　相信在携康长荣与德国慕尼黑质子中心等医疗机构的共同努力下，尖端的质子治疗技术会进一步在国内发展与推广。

　　(免责声明：昆山鸿富通登载此文出于传递更多信息之目的。文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该本文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容。深度热点专栏文章投诉电话：0512-36684066)

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