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“林中蜜事”——一个关于蜂蜜的故事

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2016-12-20
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　　“我们不生产水，我们只是大自然的搬运工”，农夫山泉的宣言让亿万民众成为他们的拥趸和粉丝，因为这一语道出万众心声。不管形势如何变化，社会如何发展，在食品安全问题日渐突出的今天，人们始终、也更加坚信——自然的才是最 好的，因为唯有自然才能还原生命本来的滋味。

　　蜂蜜作为天然日常保健品，其功效自不必说，深受大众喜爱。购买蜂蜜的渠道无外乎超市、农贸市场，甚至所谓的农家蜜，然而市场上的产品质量良莠不齐，品质难以保障，为喝到一口纯正的蜂蜜，很多人不惜海淘、代购，漂洋过海追求品质生活。在蜂蜜界，正有这样一家企业专门为注重品质的客户提供自然、健康、纯粹的蜂蜜产品。这就是“林中蜜事”。

　　“我们不生产蜂蜜，我们只是黑蜂生命劳动的传递者。”这是“林中蜜事”的追求和信仰。他们坚守心底最纯真的梦想，在山水间寻觅最质朴的味道，追求天然与健康，回归内心本源，立志做天然保健食材领域的领导品牌。

　　为实现这一梦想，“林中蜜事”的创始人张军放弃很多人梦寐以求的职务和百万年薪，选择了蜂产品，立志打造一个天然保健品王国。正如波尔多之于葡萄酒，东阿之于阿胶，原产地的独 一无 二是优秀产品的首要保证。为了寻找一个优质的天然蜂蜜产地，他耗时半年多深入中俄边境，终于找到了最 佳产地——北纬45°国家 级东北黑蜂自然保护区。这里山水相间，生长有大片椴树森林，天然生态得天独厚，生长着被称为世界四大名蜂的小精灵，——东北黑蜂。东北黑蜂用生命奔波劳作，酿造出无农药残留、无抗生素超标的最自然、最纯正的蜂蜜。作为亚洲唯 一 国 家 级蜂种保护区，这里在蜜源环境以及蜂种方面有着严格的管理，外来蜂农不允许进入保护区采蜜，而本地蜂农也不允许拉着黑蜂外出采蜜，只为保护蜂种的纯正以及蜂蜜的品质。因此这里的蜂蜜，被誉为保健珍品，有世界宝贵蜂蜜基因库之称。

　　林中蜜事专门做高品质的100%天然成熟蜜，为不同人群打造四大蜂产品系列。首先是适用广泛的臻品雪蜜系列，这一系列产品得到了“中国保健协会?中医药保健工作委员会?中外医药健康绿色服务平台”的认可及授权。并专为办公室女性、健身爱好者、经常出差人群设计了便捷的office装。另有悦颜粉蜜系列，专为爱美女士打造，解决了花粉直接服用口感苦涩的问题，兼具雪蜜与蜂花粉的双重功效。还为针对健康的人群开发了王浆乳蜜系列——用东北黑蜂雪蜜与蜂王浆复合而成，富含蜂蜜与蜂王浆的全部营养价值。更有顶 级产品鲜蜂王浆，极具营养价值和免疫功能，而且含有极高的长寿因子及独有的王浆酸，可提高身体免疫力。

　　产品开发完成后，林中蜜事并没有急于上市，有着终端营销策划近二十年的张总更了解终端销售模式对于企业实现长久发展的重要性。他又和几个朋友，用了几个月时间做终端销售方面的测试。通过体验式营销、数据库营销、口碑营销，结合线上促销、线下地推的形式，摸索出几套可复制的销售模式。

　　李克强总理曾说过：“未来不再有公司，只有平台;未来没有老板，只有创业领袖;未来不会再有员工，只有合伙人!”林中蜜事正是这种模式的拥护者和倡导者，林中蜜事核心运营理念就是充分发挥榜样作用，让有能力的代理商成为企业合伙人，依托互联网，布局全网，行销全国，共同将林中蜜事打造成值得信赖的高端蜂蜜品牌。

　　不忘初心，回归本源，林中蜜事肆意山水间，寻觅最质朴的味道。希望在自然与心灵的碰撞中，与您共同参悟人生。

　　(免责声明：昆山鸿富通登载此文出于传递更多信息之目的。文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该本文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容。深度热点专栏文章投诉电话：0512-36684066)

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