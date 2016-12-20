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关乎人体免疫力，健康肠道给婴幼儿更多成长能量

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2016-12-20
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　　孩子生病，家长比孩子更难受，为了孩子的健康，“免疫力”三个字无数次被家长提起，每当一听说免疫力下降，个个就会如临大敌。确实，免疫力就好像我们人体身上的防护层，它会保护身体不受细菌、病毒等侵害，是健康的一道防护墙。不过，你也许只清楚要把宝宝的免疫能力重视起来，可对于如何有效提高却一知半解。

　　孩子的免疫系统包括：先天性免疫和获得性免疫两大部分。一般来说，孩子出生后，会从体内由母体传给一定的先天性免疫能力，但随着成长会逐渐减弱或消失。这时就必须适时地进行预防接种等即获得性免疫。所以，孩子的免疫系统慢慢成熟的过程中，离不开疫苗，但除了疫苗，提高孩子自身的免疫力也非常重要。

　　比如我们大多家长都清楚的，运动是让你以及你的孩子远离疾病的好方法，只有多运动才能更强壮，以及多吃提升免疫力的食物调理体质，或是充足的睡眠。而宝宝的免疫力好不好，提升肠道免疫力更是身体免疫体系防线建立的至关重要的一步。因为，肠道担负着人体70%的免疫功能，帮助人体前仆后继地对抗不断入侵的细菌病毒和食物毒素等。肠道也被称作“人体的健康中心”。

　　有关肠道健康，益生菌的作用是不得不提的。很多临床和基础研究均清楚地证实,共生微生物群落在人体免疫系统的发育过程中发挥着中流砥柱的作用。而被广泛研究的益生菌则在肠道黏膜免疫作用中发挥着重大的功效。因此，建议家长们可定期为孩子补充妈咪爱等益生菌。

　　妈咪爱是中国妈妈熟悉也是使用频率很高的产品，对肠道健康很有好处。产品所包含的两种独特的菌株，具有较好的耐温、耐酸及耐胆盐特性，可以确保活菌顺利通过温度、胃酸及肠道胆盐的考验，到达肠道发挥作用。屎肠球菌是人体肠道中正常菌群的一种，在肠道内有很快的繁殖速度，对肠内有害菌有很好的抗菌能力;枯草杆菌是分泌消化酶最多的益生菌，它能够抑制有害菌，产生溶菌酶，预防治疗腹泻，促进营养物质的吸收。同时，枯草杆菌还能分泌免疫因子，增强抵抗能力。

　　值得注意的是，提高儿童免疫力还需打“持久战”，家长应持之以恒帮助免疫力君变得更强壮。

　　(免责声明：昆山鸿富通登载此文出于传递更多信息之目的。文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该本文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容。深度热点专栏文章投诉电话：0512-36684066)

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