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张景泉：呵护每一颗牙，我能创造出更多笑脸

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2016-12-20
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　　张景泉 教授

　　海峡集团口腔隐形矫正技术总监

　　中华医学会口腔分会口腔正畸培训讲师

　　省、市级科技进步二等奖获得者

　　中国医科大学口腔专家

　　身为一个从事口腔正畸科研、临床工作近40年的医生，张景泉教授在口腔正畸行业中见证了我国口腔正畸事业起步阶段和快速发展阶段，从较早掌握方丝弓矫正方法，到国内首批精通无托槽隐形矫正技术，再到将三维数字影像技术应用在在口腔正畸领域，他都是行业中的佼佼者。

　　牙齿虽然看起来只是身体上的一个小器官，但是，牙齿却是身体上最重要的器官之一。牙齿除了平时帮助进行咀嚼食物外，还有可以支撑颌骨，使脸型变的更完美的作用。牙齿还影响说话发音，所以，在日常的生活中应该要保护好牙齿，哪怕只是牙齿缺损了一点点，我们也应该要尽早地进行补牙治疗。

　　所以张教授常说，别看牙齿很小，但它要做的事很多，而且还要跟我们一辈子，该做的保护工作不能马虎。

　　较早以前的方丝弓矫正方法对医生的要求很高，操作上也比较麻烦，托槽是矫正器的重要组成部分,托槽粘贴的好坏直接影响矫正效果。但即使现今使用的矫正器对比较早的方丝弓矫正方法，医生更容易操作，张景泉教授也丝毫不放松，不仅对自己，对科室其他医生，他也是这样要求的。

　　行医不是为了钱，而是为了负责，随着中产阶级生活水平的提高，口腔健康意识的普及，牙科这几年开始火起来了，有些口腔门诊和诊所聘用的三流口腔医生为谋求暴利，

　　建议许多患者把正常牙——仅仅因为颜色不好或者有些歪曲——磨去，改用烤瓷牙，却不告知患者可能带来的健康隐患时，张教授很生气：“患者的牙齿是漂亮了，但是过了一段时间，各种问题也暴露出来，为了暴利这样做，不是一个医生该做的事!”

　　张景泉教授曾多次应邀出席国内外口腔正畸专业会议做技术培训、指导，多次在省、市级刊物上发现论文，在国家 级核心期刊发表论文数十篇，获省、市级政府科技进步二等、三等多项。除了技术上不断学习进步之外，张教授还希望能将国外爱牙护牙的理念传播到国内：国人对牙齿保护意识淡泊，相较国外对牙齿的重视程度，国内做得还不够好，张教授也希望能在工作之余，将呵护牙齿的观念传播给更多人。呵护每一颗牙齿，创造更多笑脸。

　　(免责声明：昆山鸿富通登载此文出于传递更多信息之目的。文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该本文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容。深度热点专栏文章投诉电话：0512-36684066)

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