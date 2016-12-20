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刘剑：我喜欢生活简单一点

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2016-12-20
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　　刘剑

　　海峡美容集团形体塑形首席专家

　　上海九院整形外科客座教授

　　中国“百里挑医”大赛整形外科组专家

　　“从入行第 一天起，潜心坚守，只为做好一件事，过单纯的人生”抱着这样的从医与生活理念，刘剑医生已经在整形行业做了快11年了。从医学院毕业之后，在上海交通大学医学院附属第九人民医院担任三年多的整形外科客座教授。

　　整形对他而言，除了是一台手术，更是一种艺术创作。单纯的技术并不能做出一台完美的手术，一个好的整形医生要做的是要以技术为基础，结合艺术与美感多种元素，在求美者身上创作出适合她的独 一无 二的美。

　　刘剑医生从事整形美容行业快11年了，已经记不清帮过多少求美者蜕变，但是十年前的求美者他还是能一一记起。他总说，每一个爱美的人都是一个故事，我还是个学生，一边学习一边穿梭与形形色色的故事之间。

　　他曾到韩国德琳整形外科医院进修，与多名中韩台整形大师同台完成多项整形手术，并获得国际整形美容外科协会整形外科专家组的高度赞赏。

　　刘剑在面部自体脂肪填充手术领域，具备多年临床经验，独创出属于自己的自体脂肪注

　　射手法，在面部多层次、分层式精 确注射，区分面部脂肪组织层次化，能快速找准并注射求美者面部所需注射点，术中出血极少、存活率高达99.5%、注射手法独特精准、术后肿胀轻、恢复极快是刘剑主任在自体脂肪移植填充领域中其他人无法比拟的优点!

　　求美者走到医院来，主要是想变得年轻，变得漂亮，通过变漂亮来获得心理上的满足：怎么做才能看起来显得漂亮，怎么做才能看起来更年轻?

　　除了中产阶级财富增长这个因素之外，社交媒体平台比如手机微信和微博带来的信息分享以及炫耀性自拍与攀比也让人对美的需求更加旺盛。数以万记得修图软件鼓励人们用更挑剔的眼光看待自己的形象。

　　面对拿着艺人与网红的照片的求美者，刘剑医生在设计每一台手术方案时，要求美者要求跟实际面部状况中找到平衡点。

　　”毕竟她们的照片经过大量后期修饰，社交媒体时代无论是动态视频还是静态图片，都有各种软件配合妆容和拍摄角度进行修图，很多网红的在网上呈现五官与脸型弧度以及肤质，都不是正常人类可以比拟。在经过适量的整形手术之后配合上述手段是可以呈现这种面容，但是我还是会给出自己的意见，希望帮助她们找到平衡点”

　　“她们(求美者)选择你来帮她们做手术，就等于是把自己的未来交给你。”刘剑医生是这样理解每一台手术的，“做得好，她们能以新的面貌面对未来，所以我不允许自己有一丁点闪失，这是对每个选择我的人负责。”

　　潜心坚守，只为做好一件事，从入行第 一 天开始，刘剑医生就是这么做的，他决定一如既往，不让每一个选择他的人失望。

　　(免责声明：昆山鸿富通登载此文出于传递更多信息之目的。文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该本文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容。深度热点专栏文章投诉电话：0512-36684066)

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