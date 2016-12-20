蜂蜜能去皱纹吗 自制蜂蜜去皱纹偏方

日本《读卖新闻》报道，女作家平林英子是一位80岁高龄的老人，脸上没有一丝的皱纹。女作家的秘密何在呢?他说：‘我只不过每天早上拿纱布蘸些蜂蜜擦擦脸，几十年如一日，一直坚持不断。’她还说：“这是她的母亲传授的，她老人家活到了90岁，脸上的皱纹也很少。”在蜂蜜的作用与功效的相关文章中，我有详细的介绍蜂蜜美容的方法和效果，这里我就不重复了。蜂蜜真的能去皱纹吗?

“蜂蜜能去皱纹吗?”

科学的防皱措施与祛皱方法，可以帮助我们延缓皱纹到来。研究表明，蜂蜜可促进皮肤新陈代谢，增强其活力与抗菌力，有柔嫩美白、延缓衰老之功效。无论直接服用或涂抹面部，皆有益于美容养颜。

蜂蜜去皱纹，最简单的方法就是用蜂蜜来洗脸了，其次还可以自制面膜等。蜂蜜擦脸让你减少皱纹，蜂蜜是我们生活中常见的一种食物，那么，蜂蜜有很多的美肤效果，下面小编就为你介绍一种蜂蜜擦脸让你减少皱纹的方法。

蜂蜜擦脸步骤

需要材料：蜂蜜适量，矿泉水一小杯

步骤一：

取一干净容器，按照蜂蜜与水1:2的比例让它们充分混合。

步骤二：

首先把脸洗干净。

步骤三：

洁面后，将稀释好的混合液涂于面部肌肤。

下面介绍几款蜂蜜自制去皱偏方：

黄瓜蜂蜜祛皱面膜

鲜黄瓜1根，蜂蜜1匙。将黄瓜洗净榨汁，与蜂蜜调和均匀，涂抹于脸上，待20～30分钟后用清水洗去;或将黄瓜切成薄片蘸上蜂蜜，贴于面部，每天早晚各1次。除抗皱，祛皱外，还具有营养皮肤、美白肌肤，增强皮肤弹性的作用。

此外，蜂蜜牛奶面膜、蜂蜜橄榄油面膜等，也得到一些爱美MM的青睐，大家可以根据自己皮肤选择使用。若涂后有不适反应，需即刻洗去。

鸡蛋蜂蜜去皱面膜

鸡蛋1个，蜂蜜1汤勺。取出蛋清，加入蜂蜜搅拌，均匀涂抹于额头、眼周等皱纹处，闭目养神，待其自然风干，30分钟后用清水洗净。每周2～3次。能润肤除皱，驻颜美容，营养增白。

橘子蜂蜜祛皱面膜

橘子1个，蜂蜜1汤匙，医用酒精少许。

将橘子洗净，连皮一起捣烂放入碗中，加入蜂蜜及少许医用酒精，搅拌均匀后，放入冰箱2～3小时，取出即可使用。每天早晨和晚上涂抹在皱纹处，约20分钟后用清水洗去。此法不仅能祛除皱纹，还能润滑皮肤。

西红柿蜂蜜祛皱面膜

西红柿1个，蜂蜜适量。将西红柿洗净切碎榨成汁，加入适量蜂蜜，调和均匀，涂抹于面部，待干后用清水洗去。每天早晚各敷1次，每次20～30分钟。

丝瓜蜂蜜祛皱面膜

鲜丝瓜1根，蜂蜜1汤匙，医用酒精少许。将丝瓜洗净榨成汁，与蜂蜜、医用酒精拌匀后，涂在面部，待干后用清水洗去。也可将鲜丝瓜榨汁，加入1汤匙麦粉搅拌后，涂在脸上约20分钟，用清水洗去。每天两次。丝瓜含有丰富的维生素，能营养皮肤，舒展皱纹，清斑祛皱，保持肌肤细嫩。

蜂蜜能去皱纹吗?每个人都希望快速的摆脱皱纹的困扰，而上述的蜂蜜去皱纹方法虽然在减少皱纹方法有帮助，但是毕竟需要长期坚持才会有效果，所以专业的去皱产品成为主要选择。在此小编推荐美姿尔苹果干细胞，专业去皱抗衰产品。

随着年龄的增大，有皱纹是不可避免的，为了少长皱纹，要保持良好的生活习惯，多吃水果，临睡觉前喝点牛奶，白天多喝点水。脸上皱纹多怎么去除?美姿尔苹果干细胞，一次解决各种岁月问题，无论是细纹，皱纹或者是黑眼圈、眼袋，干燥，浮肿等，都能够轻松解决。

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